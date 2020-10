BRK Ambiental oferece pagamento de faturas via PicPay

Aplicativo permite o pagamento das contas de água e esgoto à vista ou parceladas no cartão de crédito.

Por Redação

Para auxiliar os seus clientes e tornar ainda mais simples o pagamento das faturas de água e esgoto, a BRK Ambiental, concessionária responsável pelos serviços de saneamento básico em 47 cidades do Tocantins, anuncia a parceria com o aplicativo PicPay.

A partir do mês de outubro, todos os clientes da concessionária terão a opção de utilizar a carteira digital em seu smartphone para fazer o pagamento à vista ou parcelado no cartão de crédito. O aplicativo também permite que a pessoa transfira um valor para a sua conta do PicPay e utilize o saldo no pagamento da fatura.

“Com a pandemia da Covid-19, os canais digitais ganharam muito mais importância, pois ajudam a evitar filas e aglomerações, por isso buscamos constantemente aprimorar os nossos serviços e oferecer soluções que garantam facilidade, segurança e rapidez. Nosso objetivo é simplificar o dia a dia de nossos clientes”, reforça Ricardo Ferraz, Gerente Comercial da BRK Ambiental.

Além do pagamento via PicPay, os clientes da BRK Ambiental podem optar também pelo serviço de internet banking ou o débito automático para pagar as faturas.

Veja como realizar o pagamento:

– Baixe o aplicativo nas lojas de aplicativo Google Play ou AppStore;

– Faça o cadastro seguindo os passos demonstrados na tela inicial do PicPay;

– Após o login efetuado, selecione a opção “Pagar conta”;

– Escolha entre ler ou digitar o código de barras manualmente. Em caso de faturas digitais, basta copiar o código de barras e selecionar a segunda opção;

– Confira o valor na tela e toque em “Próximo”;

– Confirme os dados bancários, sua forma de pagamento, a quantidade de parcelas e toque em “Pagar”.

Caso o pagamento seja aprovado imediatamente, o comprovante fica disponível no aplicativo. Em situações em que for necessária a análise de segurança do cartão de crédito, o cliente deverá aguardar o e-mail e/ou notificação do PicPay.