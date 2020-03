BRK Ambiental oferece canal alternativo para atendimento em Gurupi

Serviços que eram exclusivamente presenciais oferecidos no É pra já,

serão feitos via SMS e Whatsapp.

por Redação

A BRK Ambiental, prestadora de serviços de água e esgoto em 47 municípios do Tocantins, segue adotando medidas e ações estruturadas com o objetivo de minimizar os riscos para funcionários e clientes por conta do avanço da Covid 19, o Corona vírus. Nesta terça-feira, 24/3, em razão da suspensão do atendimento presencial nos prédios do É pra já, a concessionária dará início a uma modalidade de atendimento à distância, via Whatsapp, para todos os casos que antes eram exclusivos do atendimento presencial, que funcionária entre 7h e 19h, para os clientes de Gurupi.

Portanto, os clientes que precisam dos serviços de Suspensão a pedido do cliente, Solicitação de nova ligação de água e esgoto, Negociação de débitos e Transferência de titularidade mediante religação, antes feitos somente presencialmente na agência, poderão a partir desta terça, 24/3, solicitar o serviço enviando um SMS ou ainda uma mensagem por Whatsapp para o número (63) 98407-8509. Ao informar sua necessidade, um dos atendentes da BRK Ambiental irá retornar para o cliente dando continuidade ao atendimento.

“Estamos priorizando os atendimentos que garantem a continuidade do fornecimento de água tratada para a população, por isso, é importante que os canais sejam utilizados apenas para os serviços realmente essenciais”, orienta Álem Felipe, responsável operacional da BRK Ambiental em Gurupi. Ele reforça que a adoção do atendimento via SMS e Whatsapp é exclusivo para os serviços que só eram oferecidos no atendimento presencial.

Demais serviços

A emissão de 2ª via e a consulta de débitos estão entre os serviços mais procurados pelos clientes e ambos podem ser realizados rapidamente por telefone 0800 6440 195 ou pelos canais digitais. Em horário comercial, a página da BRK no Facebook (facebook.com/brk.ambiental) também realiza atendimentos e, assim como site, permite a emissão de segunda via das faturas: basta digitar a #2viabrk no chat e seguir as orientações.

Veja a lista de serviços que podem ser solicitados pelo SMS e Whatsapp (63) 98407-8509, APENAS PARA GURUPI:

1. Suspensão a pedido do cliente

2. Solicitação de nova ligação de água e esgoto

3. Negociação de débitos

4. Transferência de titularidade mediante religação

Veja a lista de serviços que podem ser solicitados pelo 0800 6440 195 e Canais Digitais:

1. 2ª via de conta

2. Contas pagas

3. Contas por e-mail

4. Histórico de consumo

5. Onde pagar sua conta

6. Débito automático

7. Estrutura tarifária

8. Tabela de Serviços

9. Laboratório Móvel

10. Leitura Fácil

11. Alterar ou visualizar dados cadastrais

12. Adicionar ou remover imóveis

13. Declaração anual de quitação

14. Declaração negativa de débitos

15. Notificar problema

16. Troca de titularidade