BRK Ambiental leva projeto ‘Livros nas Praças’ para Gurupi

Projeto da concessionária transforma ônibus em biblioteca itinerante com mais de dois mil livros e espaço com acessibilidade.

por Redação

A partir da próxima semana, o projeto Livros nas Praças, da BRK Ambiental, retoma sua agenda no Estado e a primeira parada será no Parque Mutuca em Gurupi. De 27/1 a 7/2, o ônibus biblioteca estará na cidade com cerca de 2 mil livros disponibilizados para empréstimos gratuitamente para a população. Em 2019, mais de oito mil leitores, incluindo estudantes da rede pública de ensino, em seis cidades do Tocantins, visitaram e participaram das atividades do projeto.

O objetivo do projeto é incentivar o hábito da leitura ampliando o acesso da população à espaços de leitura e oferecendo empréstimos de livros. “Com essa ação, a BRK Ambiental reforça o seu compromisso com o desenvolvimento social das comunidades onde atua. Pois entendemos que o nosso papel vai além da oferta dos serviços de fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto”, destaca Marcelo Ferreira, diretor da BRK Ambiental.

No ônibus biblioteca são realizadas algumas ações de promoção e incentivo à leitura com atividades culturais como leitura dramatizada, teatro literário e contação de histórias. As atividades artísticas e literárias acontecem semanalmente ou quinzenalmente, de forma a atender a todas as comunidades contempladas com as visitas da biblioteca sobre rodas.

Além dos 2 mil livros oferecidos, o ônibus possui cadeira de transbordo, própria para cadeirantes e idosos que queiram entrar na biblioteca e ter a experiência de escolher seus livros. O ônibus biblioteca também oferece duas prateleiras de livros acessíveis: 60 livros com ilustrações em braile para crianças, além de livros em fonte ampliada para pessoas com baixa visão, audiobooks para deficientes visuais e 30 livros em braile para adultos.

Para levar livros para casa emprestados os interessados deverão mostrar a carteira de identidade e um comprovante de residência. Feito isso, será possível levar até dois livros emprestados, que deverão ser devolvidos em qualquer um dos locais em que o ônibus ficará estacionado.

Em Gurupi, o ônibus biblioteca atenderá a população de 27/1 a 7/2, no Parque Mutuca, no horário das 14 às 20h. Depois de Gurupi, o ‘Livros nas Praças’ segue para os municípios de Porto Nacional (10 a 14/2) e Paraíso do Tocantins (17/2 a 6/3).