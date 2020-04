BRK Ambiental doa equipamentos de UTI para o Governo do Estado e Prefeitura de Palmas

Material deve reforçar o sistema de saúde do Estado e da Capital no atendimento aos casos de Covid-19.

Por Redação

A BRK Ambiental, concessionária de saneamento básico que atende 47 municípios tocantinenses, está comprometida com os esforços para combater o Covid-19. Além de manter suas equipes operando os sistemas de fornecimento de água e de tratamento de esgoto, assegurando atendimento integral para sociedade, a empresa anunciou esta semana a doação de equipamentos para unidade de tratamento intensivo (UTI). No Tocantins, a entrega dos equipamentos será realizada para o Governo do Estado e para a Prefeitura de Palmas.

As doações, que devem ser entregues na segunda semana de maio, serão realizadas por meio do Comunitas, organização social especialista em parcerias público-privadas, e foram definidas com as secretarias Estadual e Municipal de Saúde, com foco no atendimento dos casos da Covid-19 no Estado.

Serão doados ao todo: trinta monitores multiparâmetros, seis monitores de triagem e 11 camas tipo (FAWLER), todos esses equipamentos especificados para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) em conformidade à critérios técnicos indicados pelos órgãos de saúde.

“Essa ação reforça o nosso compromisso com o Estado. Saneamento básico é saúde. Por isso, além de garantir fornecimento de água com qualidade e regularidade, para que as famílias possam se proteger da disseminação do Covid-19, a BRK Ambiental une esforços com toda a sociedade para fortalecer o nosso sistema de saúde, neste momento de grande desafio”, pontua Thadeu Pinto, presidente da BRK Ambiental no Tocantins.

Comunitas

O Comunitas, é uma organização social especialista em parcerias público-privadas, que atua junto a governos estaduais e municipais, modelando o investimento social privado em apoio às políticas públicas, sendo apoiada dentre outras empresas privadas, pela BRK Ambiental.

A BRK Ambiental possui uma parceria de âmbito nacional focada na melhoria da gestão pública dos territórios onde atua. No caso do enfrentamento da pandemia do Covid-19, o Comunitas inaugurou uma iniciativa nacional que visa angariar recursos do tecido empresarial para prover equipamentos de unidade de tratamento intensivo (UTI) para os estados e cidades brasileiras.

Canais de atendimento:

Aplicativo para celular BRK Ambiental (disponível para iOS, Android e Windows Phone)

www.facebook.com/brkambiental

www.facebook.com/brkambiental

Twitter: @BRKAmbiental

instagram.com/brkambiental/

Agências de atendimento presencial

Call Center – 0800 6440 195

Informações à imprensa:

Julliana Ribeiro

(63) 99994-1707 / 3218-6637

[email protected]

Lean Felipe

(63) 99253-8439 / 3218-3444

[email protected]