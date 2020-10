BRK Ambiental começa limpeza em vias de Gurupi após temporal

A empresa responsável pelo fornecimento de água e coleta de esgoto tem feito expansão dos serviços na cidade e com a chuva espalhou cascalho na pavimentação asfáltica próximo ao Parque Mutuca. “A empresa lamenta os transtornos e reforça que está a disposição de seus clientes”, informou a BRK Ambiental.

Por Redação

Após reclamação de moradores a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que alguns em pontos da cidade com sujeira, próximo ao córrego Mutuca, “são oriundos das obras de implantação da rede de esgoto, e que a Concessionária de água e esgoto, responsável pelas obras, já foi notificada a fazer a limpeza destes locais”.

Em resposta, a BRK Ambiental informou ao Portal Atitude que “está realizando a limpeza das vias nos pontos onde a manutenção é de responsabilidade da concessionária. A empresa lamenta os transtornos e reforça que está a disposição de seus clientes por meio de seus canais digitais (site, Facebook, Twitter) e pelo 0800 6440 195.”

