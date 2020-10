BRK Ambiental apresenta cronograma de obras para empresários e comerciantes em Gurupi

As obras estão se aproximando da Avenida Goiás, principal via de comércios da cidade_

Por Redação

A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, avança com as obras de implantação de redes de esgoto em Gurupi. Na última quinta-feira (08), o cronograma das obras foi apresentado aos comerciantes e empresários de Gurupi.

Na próxima semana, as obras devem chegar à Avenida Goiás, principal via comercial da cidade. Uma das soluções encontradas pela concessionária para que o comercio local não seja impactado, foi a realização das obras no período noturno, como explica o engenheiro da BRK Ambiental em Gurupi, Álem Felipe.

“Apresentamos aos comerciantes um projeto que visa dar continuidade às obras nessa área durante a noite. Sabemos que o comercio é muito importante para a economia local, assim como o saneamento. Além de promover a melhoria da saúde e da qualidade de vida dos gurupienses, o sistema de esgoto que está sendo implantado também irá contribuir com a economia local”, explica o engenheiro.

Na ocasião estiveram presentes os representantes da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), e da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL). O presidente da ACIG, Marcelo Dominici, disse que a postura da BRK em incluir as entidades na participação desse processo é muito bem-vinda. “A associação está à disposição, com o objetivo de repassar as informações aos comerciantes acerca do calendário das obras, para assim prepara-los”, pontua.

Trabalhos

As equipes da concessionária estão dando andamento à construção de 51 mil metros de redes coletoras de esgoto. Os trabalhos estão ocorrendo no centro e nos setores Novo Horizonte e Parque Primavera. Para a segurança dos pedestres, motoristas e trabalhadores, algumas ruas e avenidas precisam ser interditadas.

As interdições ocorrem sempre das 7h às 18h. Confira o cronograma completo abaixo, e opte por transitar em vias alternativas. Confira o cronograma das obras durante a semana de 13 a 17 de outubro.

Cronograma de obras no Centro

Terça-feira (13)

Rua 09 entre Av. Pernambuco e Av. Ceará

Av. Pernambuco entre Rua 08 e Rua 09

Quarta-feira (14)

Rua 08 entre Av. Piauí e Av. Pernambuco

Rua 08 entre Av. Ceará e Av. Pernambuco

Quinta-feira (15)

Rua 08 entre Av. Piauí e Av. Pernambuco

Rua 08 entre Av. Ceará e Av. Pernambuco

Sexta-feira (16)

Av. Pernambuco entre Rua 08 e Rua 07

Rua 07 entre Av. Pernambuco e Av. Piauí

Sábado (17)

Rua 08 entre Av. Ceará e Av. Pernambuco

Av. Pernambuco entre Rua 08 e Rua 07

Rua 07 entre Av. Pernambuco e Av. Piauí

Cronograma de obras no setor Parque Primavera

Terça-feira (13)

Rua 10 entre as ruas N05 e N07

Rua N6 entre as ruas 10 e 12

Rua N7 entre as ruas 10 e 12

Quarta-feira (14)

Rua 10 entre as ruas N06 e N07

Rua N7 entre as ruas 10 e 12

Rua N8 entre as ruas 10 e 12

Quinta-feira (15)

Rua 10 entre as ruas N07 e N08

Rua N8 entre as ruas 10 e 12

Rua N9 entre as ruas 10 e 12

Sexta-feira (16)

Rua 10 entre as ruas N08 e N09

Rua N8 entre as ruas 10 e 12

Rua N9 entre as ruas 10 e 12

Sábado (17)

Rua 10 entre as ruas N08 e N09

Rua N8 entre as ruas 10 e 12

Rua N9 entre as ruas 10 e 12

Cronograma de obras no setor Novo Horizonte

Terça-feira (13)

Rua N8

Quarta-feira (14)

Rua N8 entre a Av. Rio Branco

Quinta-feira (15)

Rua N11 entre as ruas N8 e N9

Av. Rio Branco entre as ruas N8 e N9

Sexta-feira (16)

Rua N9 entre a Av. Rio Branco