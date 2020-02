Brincadeira viral pode causar traumatismo e levar à morte, alerta especialista Avalie esse post Avalie esse post

Vídeos de um novo desafio viralizaram nas redes sociais há alguns dias. No entanto, especialistas como a médica Pediatra Lilian Zaboto alertam que a “brincadeira” pode causar sérias lesões e até a morte.

por Redação

Um novo desafio, que vem sendo chamado de “quebra-crânios”, está causando preocupação, principalmente, entre profissionais da saúde. Nele, três pessoas ficam lado a lado. Enquanto a do meio (desavisada) salta, os dois das extremidades aplicam uma rasteira, causando sua queda. Diversos vídeos com a nova “brincadeira” estão circulando na web. Um deles foi gravado há pouco mais de uma semana em um colégio de Caracas, na Venezuela, e se tornou viral. Nas imagens, o menino cai e bate violentamente com a cabeça no chão.

Pelo Twitter, o Colégio Santo Tomás Aquino, confirmou que o incidente aconteceu em sua instituição e disse que os estudantes envolvidos e seus representantes foram chamados. “Recentemente, tornou-se viral nas redes sociais, um vídeo de alunos do ensino médio da nossa instituição participando de um jogo o qual supostamente estaria colocando em risco a saúde e integridade física de um dos jovens. Hoje, as partes envolvidas (os alunos com seus respectivos representantes) foram convocadas à direção da escola para iniciar os procedimentos correspondentes, ajustados às disposições legais pertinentes”, escreveram. O colégio não informou o estado de saúde do menino, mas pessoas próximas confirmaram que ele está bem, apesar do forte impacto da batida.

Comunicado no Twitter da Escola :

Em outro vídeo chocante, aparentemente gravado no mesmo colégio, a pessoa que é derrubada fica desacordada. Há ainda um terceiro que mostra um adolescente supostamente fraturando o braço quando cai, enquanto alguns de seus colegas riem. (escola é a mesma , só ver o uniforme e a voz)

RISCOS GRAVES

Médicos de diversas especialidades também compartilham as imagens com o intuito de alertas os pais. “Traumas como esses podem levar a uma hemorragia intracraniana, necessitar de cirurgia de emergência, levar ao coma e até mesmo a morte”, alertou a pediatra Lilian Gonçalves Zaboto em suas redes sociais.

“As crianças e adolescentes que entram nessa brincadeira, fazem por ingenuidade, pois a maioria não sabe que os supostos amigos vão derruba-los, os que fazem a brincadeira fazem com a intenção de rir dos amigos que caem, mas eles não tem noção do perigo que estão colocando o amigo que caiu. Cabe aos pais orientar os filhos para que não participem dessa brincadeira” orienta a Pediatra Lilian Zaboto.

Essa brincadeira tomou uma proporção grande no Brasil que até o pais estão fazendo com os filhos, lembrando que se algo acontecer com a criança eles podem ser punidos criminalmente. No caso abaixo os pais colocam um colchão para que o adolescente não se machuque , só que ao cair o colchão corre e não protege a cabeça, é visível que o adolescente bate a cabeça e a coluna no chão, a queda sobre as costas ou com a cabeça pode gerar um trauma na coluna ou no crânio. “Apesar de a altura não ser grande, a queda pode levar a uma fratura na coluna, principalmente lombar ou toráxica. Se a força for maior, pode resultar em um trauma de crânio, com consequências mais imprevisíveis, ou, ainda, um trauma na coluna cervical, que seria, evidentemente, pior”, afirmou. “A prevenção quanto a isso é informar crianças e adolescentes sobre os riscos de lesões graves, pedindo para que eles não participem dessas brincadeiras”, finalizou.

Fraturas no Braço ou de punho também são possíveis, pois a pessoa pode tentar usar como apoio pra não cair e bater a cabeça.

“Pode não acontecer na mesma hora, ele pode ter uma hemorragia intracraniana, a pessoa pode levantar e ficar bem nas primeiras 24 horas e depois pode romper um pequeno vaso e ficar gotejando, uma hemorragia pequena, e depois vir o desmaio, confusão mental e pode ir ao coma e ao obito se não tiver uma cirurgia feita rapidamente alerta” Dr Lilian Zaboto.