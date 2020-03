Bradesco, Lojas Nosso Lar e BRK estão entre os líderes no ranking empresas mais reclamadas em 2019 no Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

por Thaise Marques

Em alusão ao Dia Mundial do Consumidor, comemorado neste domingo, 15 de março, o Procon Tocantins divulgou o ranking das 10 empresas mais reclamadas, em 2019. Os dados são da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacom). O Banco Bradesco, Lojas Nosso Lar, BRK, Energisa e Brasil Telecom Celular ocupam os cinco primeiros lugares no ranking. A divulgação desses dados está prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

“Reclamações fundamentadas são as reclamações findadas em audiências de conciliação, onde são classificadas com atendidas e não atendidas pelos fornecedores”, explicou Walter Viana, superintendente do Procon Tocantins.

O CDC determina a divulgação do ranking das mais reclamadas– Foto- Divulgação Procon

No ranking, o Banco Bradesco lidera em primeiro lugar com 147 reclamações, sendo 58 não atendidas. As Lojas Nosso Lar aparece em segundo com 137 reclamações e apenas uma não atendida. Em 3º lugar, está a BRK Tocantins com 114 reclamações e 43 sem solução. A Energisa aparece em seguida com 109 reclamações, sendo 64 também não atendidas e a Brasil Telecom Celular, sendo das 103, 57 não foram atendidas.

As demais reclamadas são Casas Bahia, Banco BMG, Samsung, Brasil Telecom (telefonia fixa) e Cardif do Brasil Seguros e Garantias. O Procon Tocantins divulga ainda a quantidade de reclamações e as atendidas e as não atendidas.

O que diz o CDC

Art. 44. “Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor”. Fornecedor Reclamações Rnkg Atendidas Não atendidas Total 1º Banco Bradesco S/A 89 58 147 2º Nosso Lar lojas de Departamentos 136 01 137 3º Companhia de Saneamento do Tocantins (BRK) 71 43 114 4º Energisa Tocantins Distribuidora de Energia S/A 45 64 109 5º 14 Brasil Telecom Celular S/A 46 57 103 6º Via Varejo S/A (Casas Bahia) 60 41 101 7º Banco BMG S/A 22 77 99 8º Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda 77 20 97 9º Brasil Telecom S/A (OI Brasil Telecom – Tel Fixa) 45 45 90 10º Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A 67 10 77