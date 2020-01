BR-153 | Caminhonete capota entre Alvorada e Talismã e deixa feridos Avalie esse post Avalie esse post

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22). As vítimas foram transportadas por uma ambulância do município de Talismã.

Por Régis Caio

“Fomos acionados por um agente da Polícia Rodoviária Federal para atendimento de um Acidente de trânsito/Capotamento, no local encontrava-se apenas o condutor que estava deambulando e nos informou que existiam mais três pessoas no veículo, e que essas pessoas já haviam sido transportadas por uma ambulância do município de Talismã”, destacou o major Moura do Corpo de Bombeiros de Gurupi.

Segundo os militares, o acidente se deu em função da chuva e das imperfeições da pista, onde o mesmo perdeu o controle do veículo ocasionando no capotamento. O condutor não apresentava lesões e permaneceu no local do acidente.