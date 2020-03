BR-153 | DNIT não cumpre prazo de recuperação e buracos na pista deixam dezenas de carros com pneus estourados e provoca acidente no trecho entre Gurupi e Cariri Avalie esse post Avalie esse post

Na madrugada de sábado para domingo, quando aconteceu a festa de comemoração aos 29 anos de Cariri com show da dupla Luiza e Maurílio várias pessoas que saíram de Gurupi e outras cidades da região com destino a festa tiveram prejuízos com perdas de pneus e na manhã deste domingo um caminhão chegou a tombar ao tentar desviar dos buracos na rodovia federal. O motorista de aplicativo que trabalhou durante toda noite relatou sobre os problemas na pista. Em dezembro de 2019, o DNIT garantiu que a manutenção da rodovia estaria pronta até o Natal, o que não aconteceu, provavelmente devido a intensidade das chuvas.

por Wesley Silas

Wesley Martins é motorista de aplicativo. Ele relatou à reportagem do Portal Atitude que trabalhou durante toda noite do sábado até a madrugada deste dormindo conduzindo pessoas para festa de aniversário de 29 anos da cidade de Cariri.

Segundo o motorista ele presenciou vários veículos no acostamento da pista com pneus estourados decorrente aos buracos na pista.

“Tinha vários veículos com pneus estourado e teve um lugar que tinha 09 carros”, disse Wesley Martins.

A PRF informou ao Portal Atitude que nestes casos de buracos na pista a única orientação é que o condutor mantenha o máximo de atenção na pista e que respeitei os limites de velocidade.

“Que mantenha uma distância de segurança do veículo da frente para que consiga visualizar o buraco em tempo hábil para realizar o desvio, assim como, evitar uma colisão traseira”, disse.

Na manhã desta domingo ele por pouco não se envolveu em um acidente com uma carreta no momento em que o motorista desviava de um buraco e tombou o caminhão.

“Eu vi muita buraqueira e cheguei a fazer umas duas filmagens registrando o problema e em uma outra vez flagrei o acidente de uma carreta que tombou na minha frente enquanto eu trazia pessoas de Cariri para Gurupi. O acidente aconteceu no momento em que eu passava ao lado da carreta e eu liguei a câmara do celular e registrei o momento”, disse.

Sobre o acidente com a carreta, a PRF informou ao Portal Atitude que uma equipe encontra-se no local do acidente e que ainda não há detalhes sobre o acidente.

DNIT não cumpriu o prazo divulgado

Em uma reportagem sobre os buracos na pista da BR-153 veiculada no dia 18 de dezembro, o Superintendente Regional do DNIT no Estado do Tocantins, Eduardo Suassuna Nóbrega, chegou a informar ao Portal Atitude que o órgão tinha feito rescisão unilateral com uma empresa responsável pelo manutenção da rodovia e que teria contrada outra. “DNIT contratou nova empresa para conservação deste segmento, que está tomando as providências cabíveis visando corrigir tal situação”, informou”, disse Suassuna em dezembro de 2019.

Na mesma reportagem o Engenheiro da Superintendente Regional do DNIT, Péricles Lôbo, disse que desde dezembro de 2019 o trecho entre Talismã e Aliança teria sido contemplado com um novo contrato Manutenção/Conservação.

“A empresa contratada já está realizando os serviços de tapa buracos ao longo da rodovia e segundo informações da Unidade Local do DNIT em Gurupi, a previsão é que até antes do Natal todos os buracos estejam tapados. A medida que surgirem novos buracos, a empresa contratada irá tampa-los”, disse.

No entanto, passados mais de dois meses e os problemas continuam provocando prejuízos materiais e acidente.