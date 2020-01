Bombeiros militares desencarceram motorista preso às ferragens na TO Palmas a Porto Nacional Avalie esse post Avalie esse post

O carro conduzido por um homem de 32 anos bateu na traseira de um caminhão e a vítima foi resgatada com ferimentos na perna e braço esquerdos

Por Luiz Henrique Machado

O motorista de um veículo de passeio teve ferimentos na perna e braço esquerdos ao bater forte com o carro de passeio na traseira de um caminhão, no início da tarde desta quarta-feira, 29. Jairo dos Reis Lima, de 32 anos, ficou preso às ferragens e precisou ser desencarcerado pelos socorristas do Corpo de Bombeiros Militar.

Jairo Lima fazia o mesmo sentido que o caminhão, em direção a Porto Nacional, no momento da colisão. Os dois veículos estavam a cerca de 100 metros do Posto da Polícia Rodoviária Estadual, após a ponte do Rio São João.

O motorista do caminhão nada sofreu, mas Jairo Lima foi encaminhado ao Hospital Geral de Palmas (HGP).

Formoso

No início da noite, por volta das 19h16, outra ocorrência de acidente de trânsito foi registrada. Os bombeiros militares atenderam vítimas de colisão nas proximidades do Trevo de Formoso do Araguaia, na BR-153, também envolvendo veículo de passeio e carreta.

Assim que os socorristas chegaram ao local do acidente, observaram que o condutor Paulo Roberto da Silva e a ocupante Gisele da Silva Felix estavam desorientados. A mulher apresentava fratura na cabeça e sangramento nasal. Já o motorista estava com dores no ombro esquerdo e foi imobilizado para ser encaminhado ao Hospital Regional da Gurupi.