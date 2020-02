Bombeiros de Gurupi resgatam cobra cipó que estava em para-lama de veículo Avalie esse post Avalie esse post

O caso aconteceu nesta quinta-feira (20) no centro de Gurupi. Segundo o Corpo de Bombeiros, o réptil tinha cerca de 1 metro de comprimento.

Por Régis Caio

Os militares foram acionados para realizar a captura da cobra, que estaria entre o para-lama e o para-barro do veiculo. “No local tentamos realizar a captura, entretanto não obtivemos exito”, informou os bombeiros.

“Orientamos o proprietário a levar o veiculo em uma mecânica para fazer a retirado do para barro, assim foi feito e com o auxílio do material necessário foi capturado o animal e solto em local apropriado”.