Bolsonaro garante a Eduardo Gomes construção da BR 235

O líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO) esteve nesta quarta-feira, 07, com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que garantiu a retomada da construção da BR-235 que liga Aracaju (SE) , capital de Sergipe, corta o Tocantins de leste a oeste e chega em Novo Progresso, no Pará.

por Wesley Silas

No vídeo o líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes (MDB-TO) citou algumas conquistas sua para o Estado como a inclusão do Tocantins na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) pois segundo ele está atuando em pavimentação asfáltica, infraestrutura e “fará pontes e uma série de benefícios aos 139 municípios do Tocantins e principalmente, vem colaborando com vários equipamentos para os produtores rurais e para melhorar as estradas do Tocantins em trabalho em conjunto com o governador Mauro Carlesse, com a bancada federal, pois cada um tem colocado seu recurso”.

Compromisso com a BR-235

Segundo o senador há alguns dias ele fez o compromisso com o grupo da BR-235 em lutar junto com o Governo Federal para a realização da obra que será a redenção para o Centro do País, ligando o Nordestes aos pontos de exportação e dando ao Matopiba condições de escoar sua produção.

“Com muito orgulho, posso dizer que estamos a partir de agora oficialmente na luta pela 235 contando com o apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro”, disse Eduardo Gomes após conversar com o presidente Jair Bolsonaro.

Já Bolsonaro destacou a importância da emenda de bancas dos parlamentares tocantinenses para construção da obra.

“O recurso, tá garantido então, já acertamos com o governo, com o ministro da infraestrutura Tarcísio, todo mundo conhece o seu potencial, então dizer a todos que se Deus quiser essa obra agora sairá do papel para realidade, então parabéns ao líder do governo, parabéns ao povo tocantinense”, disse.

