Bolsonaro faz culto de Páscoa com líderes religiosos: “Lutamos acreditando em Deus”

Por Redação

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com líderes religiosos na tarde deste domingo (12) para celebrar a Páscoa a partir do Palácio da Alvorada. O encontro foi realizado através de uma videoconferência devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Em seu discurso, Bolsonaro lembrou do milagre vivido por ele em 6 de setembro de 2018, quando foi atingido por uma facada em Juiz de Fora (MG). “Tenho certeza que por Deus e pelas mãos dos médicos eu fui salvo, bem como pelas orações de milhões de pessoas”, afirmou.

O presidente citou ainda um segundo milagre, o que chamou de “milagre da eleição”. “Vejo aqui na minha frente alguns que já foram políticos e essas pessoas sabem como é a política no Brasil. O perfil para chegar à presidência não era o meu”, observou.

Bolsonaro ainda revelou que o slogan “Brasil acima de tudo” nasceu do ambiente militar, mas o complemento “Deus acima de todos” foi dito pela primeira vez em um discurso aos evangélicos.

“Há seis anos eu estava em um evento no Congresso Nacional com vários parlamentares. De repente chegou um pastor dizendo que eu deveria falar. Eu fiquei bolando o que falar para 20 mil evangélicos. Confesso que quando eu falei ‘Brasil acima de tudo’ eu não sabia como complementar, e alguma coisa dentro de mim mandou eu falar ‘Deus acima de todos’”, contou o presidente.

“A responsabilidade é muito grande, a cruz é muito pesada, mas com milhões de pessoas ao meu lado, que têm o coração verde e amarelo, que creem em Deus e acreditam no País, podemos vencer esse obstáculo”, declarou. “Sempre lutamos acreditando em Deus acima de tudo”.

“Feliz Páscoa! Que nós, cada vez mais, nos entreguemos nas mãos do nosso Criador”, finalizou Bolsonaro.

O encontro foi mediado por Íris Abravanel, esposa do fundador do SBT, Silvio Santos. No início da reunião, ela falou sobre a Páscoa celebrada pelos judeus no Egito, antes do êxodo em direção a Canaã.

“A Páscoa tem que ser lembrada todos os dias. Devemos lembrar que nós temos uma promessa, que iremos chegar a Terra Prometida, e que Deus é fiel para cumprir as promessas Dele”, disse Íris.

Mais de 7 mil pessoas acompanharam ao vivo na transmissão da TV Brasil pelo YouTube e outras 18 mil nas redes sociais da presidência.

FONTE: GUIAME, LUANA NOVAES