Bolsa | Sebrae Tocantins seleciona bolsistas do programa Agente Local de Inovação (ALI)

Candidatos precisam ter graduação completa e concluída a partir de setembro de 2010, em diversas áreas do conhecimento

por Redação

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de bolsistas no Projeto Agente Local de Inovação (ALI). Realizada pelo Sebrae Tocantins e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a iniciativa oferece 22 vagas distribuídas entre cinco regiões do estado. Os selecionados receberão bolsas CNPq de até R$ 4.000 reais por até 24 meses de atuação no projeto. Até o dia 30 de julho, os interessados podem se inscrever pelo site https://www.concepcaoconsultoria.com.br/.

De acordo com o analista técnico do Sebrae, Emerson Montenegro, para participar é preciso ter graduação completa e diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, bacharelado ou tecnólogo, concluída a partir de 2010. “Os cursos de graduação contemplados abrangem diversas áreas de conhecimento e o candidato também deverá comprovar experiência de, no mínimo, seis meses como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas a pequenos negócios, gestão de empresas ou tecnologia e inovação”, explica o analista.

“Estamos em um cenário onde esses profissionais graduados farão toda a diferença na atuação junto aos pequenos negócios. O Projeto Agentes Locais de Inovação visa promover a melhoria da produtividade das empresas, a partir de ações de inovação, nas temáticas processos, práticas sustentáveis, digitalização, produtos e serviços, de maneira acelerada, em consonância com o Acordo de Parceria para Pesquisa e Desenvolvimento firmado entre o CNPq e o Sebrae”, explicou o superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes.

Vagas

Estão sendo oferecidas 18 vagas para Agentes Locais De Inovação (ALI) que atuarão nas regiões de Araguaína, Gurupi, Palmas, Porto Nacional e Paraíso, sendo 12 para início imediato e 6 para cadastro reserva. Ainda estão sendo ofertadas 4 vagas para professor orientador, sendo uma para início imediato e 3 para formação do cadastro de reserva.

ALI

Os Agentes Locais de Inovação (ALI) serão bolsistas pelo CNPq, selecionados e capacitados pelo Sebrae Tocantins, e terão por objetivo ser um facilitador da implantação da inovação nos pequenos negócios selecionados a integrar o Projeto ALI no estado. As empresas selecionadas serão acompanhadas, conforme definido nos Ciclos do Projeto.

Entre as atividades dos bolsistas estão acompanhar, no mínimo, 30 empresas em cada ciclo do projeto (serão três ciclos ao todo), realizar diagnósticos, devolutivas e planos de ação, mensurar indicadores mensalmente, elaborar relatórios, realizar apresentações e dinâmica de grupo, contribuir para a elaboração e aplicação das ferramentas da metodologia de inovação nas empresas acompanhadas, realizar visitas técnicas periódicas nas empresas, produzir artigos e estudos de caso, entre outras.

