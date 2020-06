Boliviano é o primeiro médico a morrer de Covid-19 no Tocantins

O Augusto Aponte era boliviano e concursado da Secretaria Estadual da Saúde (SES) há mais de 20 anos. Ele atuava no Hospital Regional de Porto Nacional, na região central do estado.

De acordo com o sindicato, Augusto Aponte era natural Santa Cruz de La Sierra e formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele se especializou em saúde pública no Chile em 1989 e vivia no Tocantins desde 1994.