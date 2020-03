Boletim de acompanhamento da saúde estadual aponta 24 testes realizados nesta quarta (25) e todos deram negativo ao Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que nesta quarta, 25, o acesso ao banco de dados nacional do Ministério da Saúde (RedCap) ainda não está disponível, não permitindo assim uma divulgação completa e transparente dos dados, que inclua os casos suspeitos, por exemplo.

Com isso, a Secretaria de Estado da Saúde divulga mais uma vez os números com base nos exames realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), foram 24 testes realizados no dia de hoje e todos com resultados negativos.

Portanto, o Tocantins continua com 07 casos confirmados no Estado do Tocantins, todos na cidade de Palmas, com zero óbitos por Covid-19.