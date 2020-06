Boletim Covid-19 | Tocantins passar a ter seis novos óbitos e casos recuperados superam número os que estão em tratamento

Em todo estado do Tocantins foram contabilizado nesta quarta-feira, 10, 6.257 casos confirmados, destes 3.186 estão recuperados e 2.951 estão em tratamento. Na Capital do total de casos confirmados, 473 (56,8%) pacientes estão recuperados, enquanto Gurupi o número de recuperados (91) chega a 67% do total de 135 casos confirmados. Em todo estado foram registrado no Boletim de hoje 06 novos óbitos do total de 120 distribuídos em 34 municípios. Confira dados de todo Estado:

por Wesley Silas

O Boletim Epidemiológico desta quarta-feira,10, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) nesta quarta-feira, 10 de junho, foram contabilizados 208 novos casos confirmados para Covid-19. Desta forma, hoje o Tocantins contabiliza 6.257 casos confirmados da doença, destes 3.186 pacientes estão recuperados e 2.951 estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar, além de 120 óbitos. Araguaína continua sendo o epicentro dos casos no Tocantins e já registrou 2.612 casos confirmados, sendo destes 869 recuperados e 31 óbitos, conforme o Boletim da Prefeitura.

Confira abaixo distribuição dos novos casos confirmados para COVID-19, segundo município de residência e gênero, TOCANTINS:

Novos óbitos

O Boletim epidemiológico de hoje mostra que houveram 06 novos óbitos, sendo 03 em Araguaína, um em Aguiarnópolis, um em Xambioá, e um em Palmas, conforme dados abaixo:

Residentes de ARAGUAÍNA

• Mulher de 46 anos, cardiopata e obesa, faleceu no dia 08 de junho no Hospital Regional da cidade.

• Homem de 87 anos, cardiopata, faleceu no dia 07 de junho no Hospital Regional da cidade.

• Homem de 44 anos, hipertenso e obeso, faleceu no dia 09 de junho.

Residente em Aguiarnópolis

• Homem de 46 anos, faleceu no dia 08 de junho no Hospital Regional de Araguaína.

Residente em Xambioá

• Homem de 43 anos, obeso, faleceu no dia 09 de junho no Hospital Geral de Palmas.

Residente Palmas

•Homem de 66 anos,estava em tratamento de câncer e diabético, faleceu no dia 09 de junho no Hospital Geral de Palmas.

Distribuição dos óbitos confirmados acumulados da COVID-19, segundo município de residência e gênero, TOCANTINS.

Obs.: Após a divulgação do Boletim da SES, foram registrados outros dois óbitos em Araguaína, contabilizando 31.

Distribuição dos casos confirmados acumulados da COVID-19 em municípios de residências no Tocantins que contabilizaram até o momento. Os dados moram que a pandemia alcançou 101, dos 139 municípios do Tocantins.