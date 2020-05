Bebê de três meses é o caso mais jovem em Palmas que nesta terça, 05, apresentou mais 12 positivados

A Capital do Tocantins somou mais 12 exames positivos de Covid-19, totalizando agora 98 casos confirmados. Foram registrados também 765 casos descartados, 2.015 notificações de síndromes gripais e 29 pessoas estão recuperadas. Em relação à forma de contaminação, 14 tiveram provável fonte de infecção na transmissão comunitária.

por Redação

Os dados foram atualizados às 11 horas desta terça-feira, 05, pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), responsável pela publicação diária do Boletim Epidemiológico de Palmas.

Após investigação epidemiológica de um dos casos confirmados no Boletim da última segunda-feira, 04, computado como sendo de Palmas, foi identificado que o paciente é morador do estado do Pará e não de Palmas, passando então a ser contabilizado como caso confirmado do seu município de origem.

Um dos casos confirmados na edição do Boletim de hoje chama a atenção por se tratar de um bebê com apenas três meses de idade. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Palmas, a criança apresenta bom estado de saúde e está em isolamento domiciliar. A contaminação se deu devido ao contato com outro caso confirmado de Palmas.

Desde o último domingo, 03, os boletins epidemiológicos diários passaram a ser publicados durante o dia para acompanhar a mudança no turno de consolidação de resultados do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen), que também alterou os horários de divulgação de suas análises.

Acesse o Boletim.

A evolução sobre a pandemia também pode ser acompanhada no Painel Epidemiológico de Palmas. Clique e acesse.

Perfil dos novos casos

As informações sobre gênero e as faixa etárias dos 12 novos casos confirmados são: uma criança com três meses de idade, uma mulher de 20 a 29 anos, três homens e duas mulheres entre 30 e 39 anos, uma mulher de 40 a 49 anos e dois homens e duas entre 50 e 59 anos de idade.

Estado de saúde

Dos 98 casos confirmados, 65 encontram-se em isolamento domiciliar e 29 estão recuperados. Duas pessoas estão internadas em Palmas, uma delas em serviço hospitalar público e a outra em hospital particular, sendo que ambas apresentam quadro estável de saúde, segundo os boletins médicos divulgados nesta terça-feira, dia 05, às 11 horas. A Capital registrou dois óbitos por Covid-19 até o momento.

Formas de contágio

Em relação à forma de contaminação, dos 98 casos positivos, 14 tiveram provável fonte de infecção na transmissão comunitária, cinco contraíram o vírus no exterior, 20 em outros estados brasileiros, 48 foram infectados após contato com casos confirmados de Palmas e sete estão em investigação epidemiológica. Há também quatro pessoas que se contaminaram com casos positivos de outros municípios do Tocantins.

Cenário no Brasil

De acordo com o Ministério da Saúde, até as 20 horas dessa segunda-feira, dia 04, o Brasil somava 107.780 casos de Covid-19, chegando agora a 7.231 óbitos, revelando o índice de letalidade de 6,8% dos casos confirmados. Com o avanço da pandemia em Palmas e no país, medidas de distanciamento social, higiene e o uso de máscaras precisam ser reforçados ainda mais.