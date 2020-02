Bazar solidário será realizado em Gurupi em prol do Hospital de Amor Avalie esse post Avalie esse post

O evento solidário, intitulado Bazar de Amor, estará sendo realizado em Gurupi no dia 21 de março, no Centro Cultural da cidade.

Por Régis Caio

A organização do evento já está se mobilizando para receber um grande público em prol de um ato solidário de amor ao próximo. “Estamos procurando empresas e pessoas parceiras para doação de roupas, calçados e acessórios para que sejam vendidos no bazar”, informou a organização.

A renda do evento será destinada para os custos do Leilão Direito de Viver, que é o do Hospital de Amor. O leilão será dia 18 de abril no Tatersal de Gurupi.