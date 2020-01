Bate-boca e ânimos exaltados antecipam o processo eleitoral em Gurupi

O clima está cada dia mais quente nos bastidores da política gurupiense, o mexe-mexe é intenso e praticamente todos os partidos já se movimentam para disputar a sucessão do prefeito Laurez Moreira (PSDB). Em grupos políticos nas redes sociais discussões já começam a acontecer entre os grupos partidários. Confira uma análise sobre a política gurupiense.

Por Régis Caio

O ano de 2020 já começou em Gurupi com clima de disputa política. Partidaristas já “batem boca” em grupos de WhatsApp e Facebook, cada qual defendendo seu lado e com um objetivo: Suceder a cadeira do prefeito Laurez Moreira. Os ânimos já começam a se exaltar para todos os lados o que não é uma coisa típica da história política gurupiense de antecipação do processo eleitoral, que já é visto e analisado desde o ano passado.

O Portal Atitude vem acompanhando esta movimentação política e a peneira já começa a afunilar os mais de vinte nomes que se declararam pré-candidatos. Boa parte, estão usando as redes sociais e se movimentando com fotos, vídeos, visitando a comunidade, tudo para conseguir o convencimento do eleitor e disputarem a eleição deste ano.

Grupo Governista

Do lado do Governador Mauro Carlesse alguns nomes foram sondados, como o caso do secretário-executivo da Governadoria, Divino Allan Siqueira, e do deputado estadual Gleydson Nato, mas nada de oficial até o momento. Porém o nome da vez e comentado na cidade é o da ex-deputada federal Josi Nunes (PROS). Uma fonte palaciana informou ao Portal que o governo estuda a possibilidade de apoiá-la e lançá-la como pré-candidata. No dia 07 de fevereiro está marcado um encontro do PROS em Gurupi e isto poderá ser decidido.

Outro que é ligado ao governo e que estaria tentado montar um grupo político é o deputado estadual Eduardo do Dertins (PPS), recentemente ele esteve em reunião com alguns vereadores de Gurupi e o tema principal foi eleições 2020. Durante a reunião Dertins teria dito que o vereador Eduardo Fortes (PSDB) seria um vice ideal e chegou a comentar que a sua esposa, Leila Bonagura, teria sido procurada a lançar seu nome como também pré-candidata.

Grupo de Laurez Moreira

O prefeito de Gurupi ainda não se posicionou sobre quem será o seu candidato. Ele chegou a citar que neste mês anunciaria. O nome mais falado no grupo municipalista é o do Secretário Municipal de Saúde e suplente de deputado, Gutierres Torquato. Em um programa de rádio, Laurez teria o elogiado pelo trabalho que está desempenhando, mas não citou que será ele o candidato. Da base do prefeito ainda tem o grupo ligado ao empresário Oswaldo Stival, que segundo uma fonte que não quis ser identificada, pode deixar o PSDB. “Não sei se procede, mas se for para fortalecer o grupo tudo pode acontecer”, disse o vereador Eduardo Fortes (PSDB) sobre essa provável saída de Stival dos tucanos.

Grupos Independentes

Há ainda grupos não ligados ao Governo do Estado e a prefeitura e que tem chances de serem pré-candidatos, é o caso do empresário Adailton Fonseca e do Sargento Ferreirinha, além do grupo ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT) que já declararam lançar um nome.

Que prevaleça Gurupi

O importante para os pretensos pré-candidatos é que Gurupi prevaleça e que a cidade se desenvolva cada vez mais com projetos voltados em prol da população. Sobre as rixas e desavenças pessoais e ideológicas que está agitando os grupos políticos nas redes sociais, muito cuidado. Os eleitores estão de olho e este confronto poderá favorecer um nome que não faz parte dos poderes que sinalizaram disputa.