Bastidores | Nome de Gutierres é dado como quase certo para sucessão de Laurez Moreira Avalie esse post Avalie esse post

Informações de um secretário do prefeito Laurez Moreira (PSDB) aponta que o apoio ao nome do secretário de Saúde, Gutierres Torquato (PSDB) já está sendo aconselhado pelo gestor municipal como o primeiro da sua linha sucessória.

por Wesley Silas

Um dos secretários da gestão municipal de Gurupi informou ao Portal Atitude informou que o prefeito Laurez Moreira (PSDB) tem mantido contato com os demais membro do primeiro escalão para defender o seu sucessor, Gutierres Torquato. Ao portal Atitude, Torquato negou, mas as movimentações de bastidores e de pessoas próximas ao governo apontam que o clima da disputa encontra-se acirrado entre os principais grupos do poder.

Josi Nunes

Depois de desviar a atenção do interesse de participar das eleições municipais em Gurupi, a ex-deputada Josi Nunes (PROS) voltou ao corpo a corpo com os gurupienses. “A ex-deputada Josi Nunes esteve de box em box aqui na rodoviária juntamente com o ex-vereador Raimundo Feitosa defendendo o seu nome”, disse um dos trabalhadores de um dos quiosques na rodoviária.

Neste momento de antecedência da pintura de novos cenários na política de Gurupi, em Brasília parte da bancada federal tem defendido a volta da ex-parlamentar como possível candidata a prefeita de Gurupi. Assim como no Palácio Araguaia que encontra-se dividido entre Josi Nunes e o deputado Gleydson Nato, ou, um empresário da cidade.

Com grupos entrelaçados (Josi e Laurez), o nome da filha da vice-prefeita Dolores Nunes, aparece como oposição depois da sua presença forte na eleição e reeleição do prefeito Laurez Moreira e, guarda na manga a destinação de, aproximadamente, R$ 16 milhões em obras para Gurupi, principalmente para pavimentação asfáltica conseguido no período em que ela permaneceu como deputado federal.