Barroso detalha como será a votação na pandemia

As eleições municipais de 2020, inicialmente planejadas para o primeiro domingo de outubro, ainda não têm uma data definida diante da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil. Em entrevista ao programa Roda Viva na noite desta segunda-feira (15), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, explicou alguns dos planos para a data.

Da Redação

“A primeira ideia é alongar o dia, fazer de oito [da manhã] às oito [da noite] por exemplo, ou até mais”, garantiu o presidente do TSE. Ele afirmou, ainda, que o órgão calcula fazer agrupamentos de horários por faixas etárias. “Para a gente dividir igualmente, talvez em quatro horários ao longo do dia”, explica.

A higiene das cabines de votação, mesmo que as eleições sejam feitas após o declínio da curva de contágio no Brasil, também deve ser instaurada com meticulosidade nas seções eleitorais brasileiras. De acordo com o ministro, o órgão deve ir atrás de doações de máscaras e álcool em gel da iniciativa privada, evitando, assim, gasto de verbas públicas inexistentes para isso.

A higiene das cabines de votação, mesmo que as eleições sejam feitas após o declínio da curva de contágio no Brasil, também deve ser instaurada com meticulosidade nas seções eleitorais brasileiras. De acordo com o ministro, o órgão deve ir atrás de doações de máscaras e álcool em gel da iniciativa privada, evitando, assim, gasto de verbas públicas inexistentes para isso. “Não pode passar álcool em gel antes de votar porque estraga a biometria e estraga a urna, logo, quando sair do voto, vai ter um servidor de luva com um jato de álcool em gel para passar na mão do eleitor”, explicou. Cartilhas de conscientização sobre o que não fazer no local de votação também devem ser distribuídas aos eleitores.

Sem links relacionados.