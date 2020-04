Barreiras sanitárias e aumento de leitos para Covid-19 são debatidos em videoconferência entre Carlesse e prefeitos

Chefe do Executivo Estadual reuniu gestores visando unificar esforços no combate ao novo Coronavírus. Uma das sugestões apresentadas foi testes para a prevenção da Covid-19 nas divisas com outros estados. “Se os aconselharmos ou diagnosticarmos antes das suas paradas habituais, podemos evitar que outras pessoas também adquiram a doença”, defendeu o Governador.

por Redação

Na tarde desta quarta-feira, 29, o governador Mauro Carlesse se reuniu em videoconferência, com os gestores das maiores cidades do Estado e também de municípios localizados nas divisas com outros estados, para debater a implementação de ações conjuntas de combate ao novo Coronavírus. Dentre elas, a instalação de Barreiras de Aconselhamento e Testagem para a prevenção da Covid-19. A ação, além de orientar os viajantes sobre as medidas sanitárias adequadas durante a viagem, pode possibilitar a testagem de pessoas que tenham os sintomas durante os percursos.

O governador Mauro Carlesse destacou que cada prefeito, respeitando as peculiaridades locais, deve adotar as ações que melhor adeque à sua realidade, mas a importância de um alinhamento trará mais pontos positivos para o Tocantins.

“Nossa intenção é alinhar nossas ações para que a população só tenha a ganhar. Organizando do começo ao fim as nossas ideias, opiniões, estruturas e orientações, podemos frear cada vez mais a expansão da doença. A Barreira de Aconselhamento Sanitário e Testagem é uma ação conjunta que foi pensada após alguns caminhoneiros contaminados terem passado por estas divisas. Se os aconselharmos ou diagnosticarmos antes das suas paradas habituais, podemos evitar que outras pessoas também adquiram a doença”, enfatizou o Governador.

Em complementação as palavras do Governador, a prefeita de Guaraí, Lires Ferneda, destacou que a grande preocupação da cidade é exatamente a circulação dos caminhoneiros, visto que a BR-153 passa por dentro da cidade. “Os casos que tivemos aqui, são exatamente desses profissionais que são residentes dos municípios, e que vieram de outros estados após suas rotinas de trabalho, e que consequentemente contaminou seus familiares”, disse.

Outros pontos debatidos na reunião foi a distribuição dos testes rápidos, dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e dos recursos destinados a cada município para uso exclusivo com a Covid-19, além da implementação dos Hospitais de Campanha nas grandes cidades.

O secretário de Saúde, Edgar Tollini, ponderou que o Estado está investindo e capacitando os profissionais dos municípios e cabe aos gestores analisar as suas necessidades. “Enviamos EPI’s e testes rápidos para os municípios, além de verbas do Governo Federal, destinadas para a prevenção e combate à pandemia. No mais estamos em fase de levantamento de custos e buscas de recursos para a construção de Hospitais de Campanha. Mas com entendimento total de que precisamos de mais leitos, estamos trabalhando também na instalação desses leitos em hospitais particulares”, disse o secretário.

Participantes

Além do governador Mauro Carlesse, participaram da reunião os prefeitos de Palmas, Cinthia Ribeiro; de Araguaína, Ronaldo Dimas; de Gurupi, Laurez Moreira; de Guaraí, Lires Ferneda; de Dianópolis, Padre Gleibson; de Talismã, Diogo Borges; de Palmeirópolis, Fábio Pereira; de Caseara, Ildislene Santana; de Aguiarnópolis, Ivan Paz; de Pedro Afonso, Jairo Soares; e de Jaú do Tocantins, Onassys Moreira.

Ainda participaram os secretários da Saúde Edgar Tollini; da Casa Civil, Rolf Vidal; da Comunicação, Élcio Mendes; e da Fazenda e Planejamento, Sandro Armando.