Barreira Sanitária para todos | Secretária de Saúde de Formoso diz que recomendações do MPF não procedem

A Secretária Municipal de Saúde de Formoso do Araguaia, Pedrina Araújo Coelho de Oliveira respondeu sobre a recomendação Ministério Público Federal (MPF) em defesa da livre circulação de indígenas na cidade. “As barreiras sanitárias são para todos, sem distinção”, rebateu a secretária.

por Wesley Silas

A recomendação foi emitida na segunda-feira, 13, e estipulou prazo de 24 horas para o prefeito cessar qualquer tipo de prática administrativa, fundada ou não em ato regulamentar ou em ato normativo que impeça a livre circulação de quaisquer integrantes das etnias indígenas no município.

“As informações apresentadas na recomendação do MPF não procedem com a realidade, uma vez que as barreiras sanitárias são para todos, sem distinção, para que o município possa está combatendo o vírus.”, rebateu Pedrina Araújo Coelho de Oliveira.

