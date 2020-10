Barison faz caminhada no camelódromo e destaca a necessidade revitalização e melhoria da infraestrutura do local

Candidato conversou com lojistas e pessoas que passavam pelo local.

Por Redação

O candidato a prefeito de Palmas, Barison (Republicanos), esteve no camelódromo e conversou com lojistas e consumidores nesta quinta quinta-feira, 08. Na ocasião, ele destacou a necessidade de revitalização do local, além da melhoria da sua infraestrutura.

A construção de uma praça de alimentação, a reforma dos banheiros públicos e uma solução para o problema do estacionamento são as principais reinvindicações dos comerciantes do local.

“Sou um homem do comércio, por isso entendo os anseios dessas pessoas. É preciso que a Administração Pública aja para oferecer um espaço digno para que estes comerciantes ganhem seu sustento e também possam gerar empregos”, aponta Barison.

O candidato avalia que a reestruturação do local atrairia o consumidor. “As pessoas deixam de vir ao camelódromo por não terem lugar para estacionar e pelo aspecto do local. Isso é o comerciante que diz, quem de fato conhece a realidade. A prefeitura pode mudar isso, pode torná-lo atrativo”, acrescentou o Republicano.