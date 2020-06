Barco e diversos objetos furtados são localizados pela PM no centro de Gurupi

Uma embarcação, um semi- reboque, um gerador modelo B4T3500 e alguns utensílios de pesca com registro de furto, foram localizados pela equipe de Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar, na tarde de terça-feira, 09, em uma residência no centro de Gurupi. O crime ocorreu na terça-feira, 02, em uma propriedade rural no município de Paranã.

Da Redação

Através de uma denúncia anônima via telefone, os policiais foram informados que o material furtado estaria escondido em uma casa na Avenida Goiás. A equipe se deslocou até o endereço e fizeram a revista, onde se confirmou a veracidade dos fatos.

A PM fez patrulhamento nas mediações mais não foi possível localizar o autor pois, segundo informações de terceiros, o indivíduo residente daquele domicílio estava viajando.

Diante dos fatos, todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram restituídos ao dono.