Bancários da Caixa orientam sobre recebimento e saque do auxílio emergencial

Benefício foi liberado a 24 milhões de brasileiros, de forma digital, sem necessidade de deslocamento às agências. Saques só começam a partir da próxima segunda-feira, conforme novo calendário divulgado pelo banco

por Redação

A Caixa Econômica Federal anunciou hoje (20) a antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. A partir desta quinta-feira (23) e até o próximo dia 29, os beneficiários inscritos no Cadastro Único e aqueles que fizeram o cadastro por meio do aplicativo ou do site Auxílio Emergencial, que já receberam a primeira parcela, começarão a ser pagos. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) reforça que os pagamentos ocorrem digitalmente — sem a necessidade de ida às agências — e que os saques dos valores, em dinheiro, começam na próxima segunda-feira (27), conforme novo calendário divulgado pelo banco (mais detalhes, abaixo).

A Caixa informou que 24 milhões de pessoas receberam R$ 16,3 bilhões em auxílio emergencial, até esta segunda-feira. Os pagamentos estão sendo feitos digitalmente e os saques dos valores, em dinheiro, ocorrerão de forma escalonada, até o dia 5 de maio.

Os beneficiários que não têm conta bancária receberão por meio da Poupança Digital Caixa. Mais de 10 milhões de contas já foram abertas pelo banco para o depósito do auxílio emergencial. Mais de 38 milhões de pessoas se cadastraram para receber o benefício.

Entidades recomendam evitar as filas

O pagamento por meio do aplicativo Caixa TEM evita a ida dos beneficiários às agências da Caixa. A busca por orientações sobre o auxílio emergencial está levando dezenas de pessoas a formarem filas e aglomerações nos bancos. A situação tem deixado preocupadas as entidades que representam os trabalhadores.

“Nesse cenário, as agências acabam se tornando um vetor de contaminação, prejudicando a saúde e a vida dos empregados da Caixa e da própria população”, ressalta o presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira.

Desde o início da pandemia, as entidades cobram posicionamentos e medidas por parte Caixa e do governo. Na última semana, uma carta foi enviada ao presidente do banco, Pedro Guimarães, com pontos a serem melhorados nas medidas de combate ao coronavírus.

Nesta sexta-feira (17), A Fenae e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) encaminharam carta ao novo ministro da Saúde, Nelson Teich, em que manifestam preocupação com o avanço da pandemia do coronavírus no país. No documento, as entidades cobram do ministério medidas mais efetivas para proteger a população e os bancários.

Conforme destaca Jair Ferreira, o governo federal e a direção da Caixa precisam garantir segurança e saúde aos trabalhadores para que eles possam continuar prestando atendimento da população. “Estamos preocupados com a saúde dos empregados da Caixa e também com a população”, afirma o presidente da Fenae.

Novo calendário da segunda parcela do auxílio emergencial:

23/04 – nascidos em janeiro e fevereiro

24/04 – nascidos em março e abril

25/04 – nascidos em maio e junho

27/04 – nascidos julho e agosto

28/04 – nascidos em setembro e outubro

29/04 – nascidos em novembro e dezembro

Como receber o pagamento do auxílio emergencial?

As pessoas que estão cadastradas para receberem o auxílio emergencial deverão fazer o download do aplicativo Caixa TEM. A ferramenta está disponível para os sistemas Android e IOS.

O Caixa TEM permite fazer pagamento de boletos bancários, contas de luz, água e telefone, além de transferências ilimitadas entre contas da Caixa. Para outros bancos. serão permitidas até transferências gratuitas, pelos próximos 90 dias.

Confira aqui o link para fazer o download:

Sistema Android: https://play.google.com/store/ apps/details?id=br.gov.caixa. tem

Sistema IOS: https://apps.apple.com/br/app/ caixa-tem/id1485424267

Quando poderei sacar meu dinheiro?

O Saque do valor em dinheiro do auxílio emergencial começa na próxima segunda-feira (27). Para fazer a ação, o beneficiário deve entrar no aplicativo Caixa TEM no dia previsto para o seu saque e informar o valor de retirada. O aplicativo irá gerar um código autorizador para efetuar o saque em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Desta forma, o saque será realizado sem cartão.

Vale lembrar que os beneficiários do Bolsa Família, seguem o calendário regular do programa. O valor será depositado na conta do Bolsa Família, a mesma que a família já utiliza.

• 27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

• 28 de abril – nascidos em março e abril

• 29 de abril – nascidos em maio e junho

• 30 de abril – nascidos julho e agosto

• 4 de maio – nascidos em setembro e outubro

• 5 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Calendário do Bolsa Família (mês de abril):

• Hoje (dia 17): último digito do NIS é igual a 2

• Segunda-feira (dia 20): último digito do NIS é igual a 3

• Quarta-feira (dia 22): último digito do NIS é igual a 4

• Quinta-feira (dia 23): último digito do NIS é igual a 5

• Sexta-feira (dia 24): último digito do NIS é igual a 6

• Segunda-feira (dia 27): último digito do NIS é igual a 7

• Terça-feira (dia 28): último digito do NIS é igual a 8

• Quarta-feira (dia 29): último digito do NIS é igual a 9

• Quinta-feira (dia 30): último digito do NIS é igual a 0