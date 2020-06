Bancada federal cria comissão para debater o Covid-19 no TO

A iniciativa é da bancada do Tocantins no Congresso, com coordenação da senadora Kátia Abreu (PP-TO), que presidirá as sessões virtuais de debate. A reunião online poderá ser acompanhada ao vivo na página oficial da senadora no Facebook e no Youtube.

Da Redação

A partir das 14h15 desta segunda-feira (15), parlamentares, especialistas e autoridades federais, estaduais e municipais vão se reunir semanalmente para buscar soluções no enfrentamento da Covid-19 no Tocantins.

Segundo Kátia Abreu, as audiências terão como foco principal a análise das medidas emergenciais contra a Covid-19 direcionadas, especialmente, a três áreas: saúde, social e empregos.

Na reunião de hoje à tarde, serão apresentadas as principais medidas emergenciais aprovadas pelo Congresso Nacional até o momento e o relatório da Caixa Econômica Federal sobre a primeira parcela do auxílio emergencial no Tocantins. Ao final da audiência virtual, será aberto espaço para comentários e questionamentos dos membros inscritos.

A comissão especial terá caráter temporário e deverá se reunir semanalmente enquanto durar o decreto de calamidade. Ao final, os parlamentares apresentarão um relatório com os resultados do trabalho desenvolvido pelo grupo.

Foram convidados para compor a comissão, além de todos parlamentares da bancada federal do Tocantins, o secretário estadual de Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini, o presidente da Assembleia Legislativa, Antonio Andrade, a procuradora-geral do MPE, Maria Cotinha Bezerra Pereira, o procurador-chefe do MPF, George Lodder, o presidente do Tribunal de Contas, Severiano José Costandrade de Aguiar, o secretário do TCU-TO Edilson Guedes Almeida, o presidente da Associação Tocantinense de Municípios, Jairo Mariano, o superintendente da Caixa Econômica Federal, Cristian Freitas, o superintendente do Banco do Brasil, Raul Abu Bark Mohamed Wahbe, o superintende do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes, o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins, Fabiano do Vale e o presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargador Helvécio Brito de Maia Neto.