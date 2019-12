Balanço 2019: Saúde de Gurupi é destaque no Estado em vários fatores Avalie esse post Avalie esse post

O balanço foi apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta segunda-feira (30) e mostra que Gurupi teve o menor índice do Estado nos casos de doenças como a dengue e zika vírus, se mantendo fora da classificação de risco, além de avanços no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com participações de destaque em congressos técnicos na capital Brasília e Ceará.

Por Régis Caio

A Secretaria Municipal de Saúde de Gurupí realizou em 2019 um trabalho voltado para a prevenção, como educação em saúde (palestras) nas escolas municipais, estaduais e privadas. Foi feito também mutirão de limpeza uma vez por semana em setores com alto índices de notificações de casos suspeitos de dengue/zika e chikungunya enviadas através da Upa/hospitais/UBS.

A secretaria informou ainda que varreduras foram feitas com equipe de bloqueio químico nos nove quarteirões notificados além do bloqueio químico com o inseticida. “Nosso trabalho primordial é a visita diária do agente de combate as endemias de casa em casa vistoriando, tratando e eliminando recipientes que forem encontrados larvas e passando informações adequadas aos moradores”, destacou o Secretário Municipal de Saúde, Gutierres Torquato.

Hoje a Saúde do município conta também com o Disk-Dengue onde a população pode ligar e denunciar locais com possíveis focos do Aedes. O número é : (63) 3313-1076.

“Temos ainda um caminhão disponível para coleta de pneus na cidade todos os dias, com galpão específico para armazenamento dos mesmos”, enfatizou o Secretário.

Dados divulgados pelo Governo do Estado, através da Secretaria Municipal de Saúde, mostram que Gurupi teve o menor índice nos casos de dengue em 2019, se mantendo fora da classificação de risco.

Centro de Controle de Zoonoses

Já no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) foram realizadas mais de duas mil castrações de felinos e 180 de cães, por meio de mutirões. Segundo a pasta, a população não espera mais que 15 dias após agendamento para a castração. “Somos o único município que castra de segunda a sexta e as vezes aos sábados, ainda fazemos ações de exame do calazar de segunda a quinta no CCZ e nos sábados nos bairros”, destacou o secretário.

Recentemente o CCZ de Gurupi se tornou referência em atendimentos do Norte do Brasil e profissionais estiveram realizando palestras em Palmas e outros estados como Distrito Federal e Ceará.

Obras e estrutura

Em 2019, o prefeito Laurez entregou para a comunidade gurupiense três Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos bairros Parque das Acácias, Nova Fronteira e região central. Foi entregue ainda a obra do Centro de Atenção Psicosocial (CAPS), localizado na Avenida Bahia.

Para 2020, a secretaria informou que mais duas Unidades Básicas de Saúde serão entregues: Campo Belo e Sol Nascente. Outra obra que será inaugurada em 2020 é o Centro de Especialidade Odontológica (CEO), o Centro Especializado em Reabilitação (CER) e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) será totalmente reformada.

Além disso, cada unidade de saúde do município recebeu neste ano entre R$ 150 a 200 mil reais em equipamentos e mobiliários. “A gestão do prefeito Laurez Moreira é baseada no zelo de estruturar a saúde e valorizar os profissionais, com isto a pupulação gurupiense é que ganha com uma saúde humanizada e preparada para atender a comunidade”, finalizou o secretário Gutierres Torquato.