Babado Novo foi a atração do primeiro dia do Carnaval de Gurupi

Após vários finais de semana de esquentas, a temporada carnavalesca gurupiense foi aberta oficialmente. Milhares de foliões e turistas se reuniram na Avenida Pará, centro de Gurupi, na noite desta sexta-feira, 21. O primeiro trio a entrar na avenida foi comandado pelo cantor regional Mário Souzza e Banda. A principal atração da noite foi Babado Novo.

Da Redação

O trio Mel e Companhia entrou na avenida por volta da meia noite, passou distribuindo animação e alegria aos foliões. A Banda Mil Wolts e o cantor Paulinho Braga se apresentaram em seguida, finalizando a primeira noite com chave de ouro.

O prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, ressaltou a beleza da festa e a sua importância para a cidade. “O carnaval é uma festa popular muito democrática em que todas as classes sociais brincam e se divertem. Isso é lindo de ver, fazemos um carnaval para todos os públicos, e principalmente, pensando naquelas famílias e jovens que não entram em blocos, mas querem se divertir. Além disso é uma festa que movimenta a economia do município, gera renda e desenvolvimento”, afirmou e convidou os gurupienses para participarem das próximas noites da festa.

A universitária Camila Santana, que participa do carnaval de gurupi pela terceira vez, elogiou a festa. “Amo o carnaval de Gurupi, a energia contagiante, a alegria dos foliões, é maravilhoso estar no meio da pipoca. Mais uma vez a festa tá linda e a minha expectativa é de que os próximos dias sejam ainda melhores”, declarou.

A secretária de Cultura e Turismo do município, Zenaide Costa, falou do empenho da equipe da organização para que a festa saísse como planejado. “A cada ano a nossa a dedicação em fazer o carnaval melhor só aumenta, queremos proporcionar alegria aos nossos carnavalescos, e para isso preocupamos com todos os detalhes, estrutura, segurança, saúde, temos um cuidado especial desde a organização até os participantes da festa. E é por isso que Gurupi se consolida como o melhor Carnaval do Norte do Brasil”, disse.

Bloco da Saúde e dos Idosos

O Bloco da Saúde já virou tradição em Gurupi. Todos os anos ele percorre a avenida goiás até o circuito da folia arrastando centenas de pessoas, levando mensagens de conscientização e muita alegria para os carnavalescos. Diversas bandas regionais subiram no trio e para complementar a festa o Bloco da Melhor Idade, organizado pela Secretaria Municipal do Idoso também desfilou.

O secretário de Saúde, Gutierres Torquato, ressalta que o desfile além de levar alegria, seu objetivo principal é levar mensagens de cuidado à população. “O carnaval é uma época onde a euforia toma de conta de todos, e levar mensagens de prevenção, cuidado e respeito com o próximo é essencial para que tenhamos uma festa linda, organizada e responsável” comentou.

“Estou muito feliz por participar dessa festa, é o terceiro ano que venho e para mim é só alegria”, afirmou o folião Antônio Faria.

BSaiba a programação dos dias seguintes

Sábado (22/02)

Matinê no Veneza, às 16h com Beth Melo e Banda;

Às 21h no circuito, Xamego Meu e Sanfoneiros, Mil Wolts, Batukerê, Mistura Nativa, e Stênio e Rafael com a participação de Vitor Collins.

Domingo (23/02)

Matinê no Veneza, às 16h com a banda Skema do Brasil;

Festival Kids, no circuito da folia a partir das 17h.

Às 21h no circuito, Xamego Meu, Skema do Brasil, Lambasaia, Forró de Elite e Frederico e Lorenzzo.

Segunda-feira (24/02)

Matinê no Veneza, às 16h com Mário Souzza.

Às 21h no circuito, Banda Eclipse e Chico Chokolate, Zé Ricardo e Thiago e Z Dubai.

Terça-feira (25/02)

Matinê no Veneza, às 16h com a banda Balança-í;

Às 20h no circuito, Banda Evangélica (AMEG);

A partir das 21h30 sobem ao trio Isaac Rodrigues, Max e Luan, Xamego Meu e Sanfoneiros, e os Amigos do Samba.