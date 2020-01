AVECOM parabeniza Prefeitura de Palmas pela primeira fase da licitação que escolheu três agências de publicidade Avalie esse post Avalie esse post

AVECOM parabeniza Prefeitura de Palmas pela primeira fase da licitação que escolheu três agências de publicidade

“Para a AVECOM A participação de agências do Tocantins, Goiás, Amazonas, Bahia, Roraima e do Distrito Federal demonstra a amplitude e importância do certame”, considerou o presidente da Associação de Veículos de Comunicação do Tocantins – AVECOM , Márcio Rocha.

Segundo Márcio Rocha, a licitação de escolha das três agências que vão atender o Executivo Municipal e gerenciar verbas publicitárias totalizam R$ 12 milhões.

“A AVECOM está acompanhando de perto o certame e espera que as próximas fases deem da forma mais ordeira possível, desejando que o poder público zele por sua lisura e os participantes aceitem o resultado do pleito, uma vez que em caso de judicialização e demora na homologação do resultado todos perdem: Prefeitura, Agências, Veículos e principalmente a população”, disse o presidente da AVECOM.

CARTA ABERTA

A Associação de Veículos de Comunicação do Tocantins – AVECOM parabeniza a Prefeitura de Palmas pela realização da primeira fase da licitação para escolha das três agências que vão atender o Executivo Municipal e gerenciar verbas publicitárias que totalizam R$ 12 milhões, bem como as 16 agências participantes.

Para a AVECOM A participação de agências do Tocantins, Goiás, Amazonas, Bahia, Roraima e do Distrito Federal demonstra a amplitude e importância do certame.

A realização da licitação é de suma importância para o mercado publicitário e jornalístico não só de Palmas, mas de todo o Tocantins, uma vez que são setores interdependentes, que empregam mão de obra especializada, geram renda, riqueza e principalmente conhecimento.

A AVECOM está acompanhando de perto o certame e espera que as próximas fases deem da forma mais ordeira possível, desejando que o poder público zele por sua lisura e os participantes aceitem o resultado do pleito, uma vez que em caso de judicialização e demora na homologação do resultado todos perdem: Prefeitura, Agências, Veículos e principalmente a população, que conta com as campanhas institucionais para ter ciência das ações do Executivo Municipal, sendo esta uma obrigação legal e constitucional.

Ademais, desejamos boa sorte à Comissão de Licitação, no afã de que seja dada a devida celeridade ao processo, respeitando todos os prazos e a lei, o que ao fim e ao cabo vai beneficiar todos os agentes, públicos e privados envolvidos no processo.

Márcio Rocha

Presidente