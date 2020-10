AVECOM, Mauro Carlesse, Josi Nunes e deputados e Cinthia Ribeiro lamentam morte do comunicador Nogueira Júnior

A AVECOM – Associação Tocantinense dos Veículos de Comunicação, assim como o o Governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, deputada Federal Dulce Miranda, a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro, os candidatos a prefeitura de Gurupi, Josi Nunes e seu vice, Glaydson Nato, os deputados estaduais Valdemar Júnior e Jorge Frederico lamentaram a morte morte do comunicador Nogueira Junior, que ao longo de mais de 30 anos comandou programas de rádio, TV e portal de notícias, em todas as regiões do Tocantins.

Por Redação

“Sempre com olhar voltado para a população carente, um abraço amigo e um sorriso sincero, Nogueira vai deixar saudades nos corações daqueles que o assistiam, ouviam e liam e um vácuo irreparável no coração dos que tiveram o prazer de conhecê-lo pessoalmente”. Pontua a nota assinada pela AVECOM – Associação Tocantinense dos Veículos de Comunicação.

Já a deputada Federal Dulce Miranda, lembrou do perfil de Nogueira Júnior. “O seu jargão “a taboca vai rachar” tornou sua marca registrada, e mesmo em momentos não noticiados, ele sempre brincava com a expressão. Não temos dúvidas que sua passagem pela terra foi bastante significativa por todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhece-lo um pouco mais em sua intimidade; um homem simples, de sorriso fácil, brincalhão e sempre querendo arrancar uma entrevista. A sua partida é uma perda irreparável para todos nós”, disse a deputada.

“Maranhense de nascimento, Nogueira Júnior escolheu o Tocantins para viver, onde foi um dos pioneiros, construindo uma carreira sólida na comunicação. Atuando em várias emissoras de rádio e TV, Nogueira Júnior muito colaborou para o fortalecimento do jornalismo e comunicação no Estado do Tocantins”. Disse o governador Mauro Carlesse em Nota de Pesar.

AVECOM – Associação Tocantinense dos Veículos de Comunicação

“É com extrema tristeza e pesar que recebemos na noite deste sábado, 10, a notícia da morte do comunicador Nogueira Junior, que ao longo de mais de 30 anos comandou programas de rádio, TV e portal de notícias, em todas as regiões do Tocantins.

AVECOM – Associação Tocantinense dos Veículos de Comunicação.”

—–

Nota de Pesar pela morte do comunicador Nogueira Júnior

Com tristeza recebi a notícia da morte do comunicador José Nogueira de Sousa, o conhecido Nogueira Júnior, ocorrida na noite deste Sábado, 10.

Neste momento de dor e pesar, rogo a nosso eterno e bom Deus que console os corações dos familiares e amigos, que sentem o luto pela partida repentina e prematura de Nogueira Júnior. A todos meus sentimentos e orações.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

——

Nota pesar – Nogueira Júnior

Recebemos com muita tristeza em nossos corações, a notícia da morte do comunicador Nogueira Júnior, neste sábado, 10. O Tocantins perde um dos grandes ícones da comunicação do Estado, um profissional que seguramente era conhecido e admirado em todos os lares dos tocantinenses.

Nogueira Júnior era conhecido pelo seu jeito particular de noticiar: sempre firme, corajoso, ousado, destemido, e que nunca se furtou em expressar o que pensava. Ele atuou em todas as áreas da comunicação, passando pela TV, rádio, impresso e online, e, cabe lembrar, que em todas elas, Nogueira Júnior sempre conquistava mais audiência e mantinha o seu público cativo.

Neste momento de dor, pedimos a Deus o conforto espiritual a todos os familiares e amigos do nosso eterno Nogueira Júnior, rogando a Deus que sua alma seja recebida pelo nosso Pai Celestial.

Nossos sinceros sentimentos,

Deputada Federal Dulce Miranda e Marcelo Miranda

—-

Nota de pesar

Foi com muito pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do comunicador José Nogueira de Sousa, o Nogueira Júnior como era popularmente e profissionalmente conhecido, ocorrido nesse sábado, 10, em decorrência de um infarto.

Nogueira deixa o legado de um profissional bastante querido, irreverente, dono do famoso jargão “a taboca vai rachar”.

Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com toda família, amigos e colegas. Rogo a Deus que, em sua infinita bondade e misericórdia, dê a todos o seu conforto e forças para superar essa grande perda.

Josi Nunes – Candidata a Prefeita de Gurupi

Gleydson Nato – Candidato a vice-prefeito de Gurupi

—-

Nota de Pesar

Recebo com grande tristeza a morte do comunicador Nogueira Júnior, ocorrida na noite deste último sábado, 10. Ele que há cerca de 30 anos, deixou sua Pedreiras, no Maranhão, pra vir fazer história no Tocantins e aqui também construiu sua própria história de vida.

Nogueira Júnior construiu seu próprio estilo profissional, se diferenciando na cobertura de assuntos ligado ao cotidiano das pessoas, dando voz, sobretudo aos menos favorecidos. Acolheu muitos jovens comunicadores em seus programas, ajudando na formação prática, muitos dos que hoje estão no mercado profissional.

Me solidarizo com seus familiares e as centenas de amigos pela dor irreparável, e peço a Deus que o receba em sua morada para o descanso eterno.

Cinthia Ribeiro

—

Nota de Pesar – Nogueira Júnior

O Tocantins e a imprensa perdem uma grande figura popular da comunicação, o amigo Nogueira Júnior, um maranhense de alma simples e humana, que escolheu o Tocantins para viver, se tornando pioneiro na comunicação.

Nogueira era um profissional sempre inquieto e dinâmico, dono do famoso jargão “a taboca vai rachar”, sempre com muita coragem, os seus programas de TV e rádio eram dedicados a mostrar os problemas de segurança pública e sociais, sempre dando voz, principalmente à população menos favorecida.

Ele deixou um grande legado e muitos amigos. É uma perda lamentável para a comunicação. Fica aqui expresso os meus sinceros sentimentos de pesar e solidariedade à família e amigos.

Valdemar Júnior

Deputado Estadual

—-

Nota de Pesar – Nogueira Júnior

Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do jornalista Nogueira Júnior, vítima de infarto na noite deste sábado, 10.

Muito competente em sua bela trajetória, foi apresentador do famoso Programa Nogueira Jr – O repórter 190 em Araguaína, além de sua carreira nacional.

Nosso estado perde um grande comunicador.

Meu sentimentos aos familiares!

Jorge Frederico

Deputado Estadual

—-