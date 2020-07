Avante poderá ser convidado para apoiar a base do grupo do palácio em Gurupi

Para as eleições municipais em Gurupi o partido Avante deverá ser convidado para integrar o grupo do governador Mauro Carlesse, em apoio ao pré-candidato a prefeito, que será definido nas convenções.

Por Wesley Silas

“O grupo ligado ao governo do estado estará conversando com o presidente do Avante no estado, Davi Gomes, no intuito de convidá-lo juntamente com o partido a apoiar o pré-candidato a prefeito em Gurupi”, disse uma fonte ligada ao palácio para o Portal Atitude.

O Avante é um partido que tem ligação próxima com o senador Eduardo Gomes (MDB), este, faz parte da base do atual governador Mauro Carlesse.