Aulas remotas do município de Gurupi são suspensas em duas escolas após servidores serem diagnosticados com Coronavírus

As aulas estavam previstas para este mês de julho na educação municipal. Duas escolas suspenderam suas atividades.

Por Régis Caio

Uma professora que não quis ser identificada chegou a relatar ao Portal Atitude sobre uma recente capacitação envolvendo todos os professores da rede municipal e que alguns servidores tiveram contato com uma servidora que teve covid-19.

“Mas infelizmente do jeito que as coisas estão acontecendo vai complicar muito, o povo está vivendo como se nada tivesse acontecendo”, diz a professora.

As aulas nas escolas Gilberto Resende e Orlindo Pereira estão suspensas após o diagnóstico positivo de servidores com coronavírus. Entramos em contato com o Secretário de Educação de Gurupi e até o momento ele não respondeu sobre a situação.