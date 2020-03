ATR inicia blitz nas rodoviárias de Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraíso

A Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR) estará realizando uma Blitz Educativa nos Terminais Rodoviários dos municípios de Palmas, Araguaína, Gurupi e Paraíso.

por Redação

A ação é em cumprimento ao Decreto de Calamidade Pública em todo o território do Estado do Tocantins afetado pela COVID-19 (novo Coronavírus), determinado pelo Governador Mauro Carlesse no sábado, 21.

Segundo a ATR, a primeira blitz será realizada na terça-feira, 24, na rodoviária de Palmas às 08:00.

“Em Gurupi e Paraíso a ATR estará em conjunto com a polícia militar, em Palmas e Araguaína terá o apoio da Polícia Militar e do Detran” , informou.