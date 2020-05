ATM informa que cerca de 40 cidades do TO não promoverão temporadas de praia em 2020

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) identificou que cerca de 40 municípios não promoverão temporadas de praia e carnavais fora de época em 2020 por conta da pandemia de COVID-19.

Victor Morais/Ascom ATM

Por serem atividades que propiciam a aglomeração de pessoas, esses atrativos turísticos são comumente realizados entre os meses de junho e julho, justamente o período em que as autoridades sanitárias do Tocantins presumem ser o possível pico da doença no Estado.

A grande maioria dos gestores que administram Municípios com temporadas e carnavais fora de época está preocupada com a pandemia e os riscos que uma possível realização dessas atividades pode ocasionar à saúde pública. “Os prefeitos e as prefeitas sentem que o momento não é propício nem recomendado para realizarem praias e festas populares, até porque os poucos recursos que dispõem os Municípios estão sendo remanejados para o enfrentamento da pandemia”, disse o presidente da ATM e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano.

Canceladas

O próprio município de Pedro Afonso não realizará a tradicional Praia Sono, como é conhecida a temporada. Ainda na região Centro-Norte, o município de Itacajá cancelou suas atrações praianas, dentre elas o Rally das Águas. Somam-se as temporadas canceladas a Praia do Escapole, em Araguanã, a Praia da Gaivota, em Araguacema, a Praia da Ilha, em Caseara, e a Praia da Tartaruga, em Peixe. Veja a relação de Municípios que cancelaram suas temporadas na lista abaixo.

Tempo e dinheiro

Os prefeitos alegam falta de tempo e recursos ocasionados pela pandemia. “Temporadas de praias exigem tempo para a organização e já deveríamos estar em preparação, retirando licenciamento e captando recursos. A grande maioria dessas temporadas é custeada por emendas, nas quais sabemos que estão sendo remanejadas para a saúde do Estado e dos Municípios, destinadas ao enfrentamento da pandemia”, disse o prefeito de Peixe, Zé Augusto.

O Tocantins possui cerca de 70 Municípios aptos a realizarem temporada de praia. A maioria possuí praias na categoria temporária, e uma minoria possuí praias na categoria permanente. “Apesar de termos identificado cerca de 40 Municípios, nossa previsão é que todos não terão condições de promoverem temporadas de praias diante da pandemia no novo coronavírus”, disse o presidente da ATM.

Carnavais fora de época

Ainda no mês de julho são realizados os tradicionais carnavais fora de época no Tocantins. A grande maioria já foi oficialmente cancelada, dentre eles o Miracaxi e Carnaxam,, realizados em Miracema e Xambioá, respectivamente. A ATM acredita que possivelmente também serão cancelados o CarnaToca e o NazaFoilia, em Tocantínia e Nazaré do Tocantins, respectivamente.

Municípios identificados

1. Aliança

2. Aragominas

3. Araguacema

4. Araguanã

5. Araguatins

6. Arapoema

7. Brejinho de Nazaré

8. Caseara

9. Goiatins

10. Itacaja

11. Itaguatins

12. Juarina

13. Lagoa da Confusão

14. Lajeado

15. Marianopolis

16. Maurilandia

17. Miracema

18. Palmeirante

19. Palmeiras

20. Paranã

21. Pedro Afonso

22. Peixe

23. Ponte Alta do Bom Jesus

24. Ponte Alta do Tocantins

25. Rio dos Bois

26. Rio Sono

27. Sampaio

28. Sandolandia

29. Santa Rosa

30. Santa Tereza

31. São Félix

32. São Miguel

33. São Salvador

34. São Sebastião

35. Sao Valerio

36. Talisma

37. Tupirama

38. Tupiratins

39. Xambioa