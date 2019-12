Atletas gurupienses se preparam para correr a São Silvestre Avalie esse post Avalie esse post

A tradicional e principal corrida de rua do Brasil ocorrerá no dia 31 de dezembro. Atletas de Gurupi já treinam visando uma boa participação nesta prova.

Por Régis Caio

Os marotonistas Gil Rodrigues e Júlio Cesar Leitão são nomes de Gurupi que estão confirmados para a corrida de São Silvestre. Ambos são acostumados a correrem diariamente 20 quilômetros e de participarem de várias provas do atletismo no Estado e no Brasil, conquistando sempre medalhas. Os dois agora estão treinando para fazerem bonito na principal maratona do país, que ocorrerá no dia 31 de dezembro.

Em 2019, a Corrida de São Silvestre chega a sua 95º edição, com o Bronze Label da World Athletics (IAAF), o rol das principais provas do mundo. Neste ano, os organizadores confirmaram dois bicampeões do torneio de São Paulo, o queniano Edwin Rotich, vencedor nas edições de 2012 e 2013 e de Dawit Admasu, do Bahreim, que ganhou em 14 e 17.

Em 2019, as provas da tradicional corrida de São Silvestre terão início às 7h25, na categoria cadeirantes. Logo depois, às 7h40, a elite do feminino dará a largada e o masculino sairá às 8h05. Na sequência, o Pelotão C, Cadeirantes com Guia e Pelotão Geral.