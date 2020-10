Ativistas culturais de Gurupi promovem rodadas de entrevistas para ouvir propostas dos candidatos a prefeito e a vereador que representam o segmento

De acordo com o músico Ed Wilson trata-se de um coletivo pró-cultura que busca debater as propostas dos candidatos a vereador ligados a cultura. As rodadas de conversas iniciam nesta quinta-feira, 01, dia em que se comemora o Dia do Vereador e o Dia Internacional da Música

por Wesley Silas

O primeiro a ser ouvido será o ator, produtor e ativista social, Vinícius Martins (PTB). “Estamos promovendo um movimento em grupo de whatsapp de toda a cultura, não só a música, mas a arte plástica, arte cênica, arte visuais e literatura”, explica o músico Ed Wilson.

Segundo Ed Wilson, as rodadas de entrevistas acontecerão via google Meet com os candidatos que se dizem representantes da cultura.

“Será aberto com o candidato Vinícius Martins (PTB), depois será a professora Alana (PT), a Ana e Silon Santos. Depois faremos rodadas com os candidatos a prefeito Josi Nunes (PROS), Gutierres Torquato (PSB), Falei Federal (Patriotas) e Silvino do Vitor (DC).

Ele relata que ao ouvir as propostas o grupo pretende eleger um nome para representar os direitos dos artistas em Gurupi em suas diversas vertentes.

“Resolvemos unir toda arte para tentar eleger – pelo menos um – candidato a vereador que defenda a cultura e também ouvir as propostas dos candidatos a prefeito intrinsecamente à cultura. No grupo tem muita gente como o pessoal do IFTO, a professora Lucirez Amaral, integrantes da música, da arte cênica, tem o Viegas que representa a Arte Plástica”, conclui.