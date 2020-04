Ativista de Araguacema será uma das opções na disputa a vereador

João Nilson (PV) é conhecido em Araguacema pelo trabalho social e atuação na liberação da Balsa que liga o município tocantinense a Santa Mara da Barreira (PA).

por Wesley Silas

O ativista João Nilson é uma personagem que ficou conhecido não só na região de Araguacem; mas na região norte do Estado devido suas lutas e trabalho social que ele desenvolve há mais de cinco anos.

“Sinto credenciado para representar a comunidade de Araguacema devido minha atuação há mais de cinco anos em serviços voluntário prestados como a coleta de lixo no Rio Araguaia, paralização da TO-348 em defesa da melhor qualidade desta estrada e a liberação da Balsa que liga as cidades de Araguacema a Santa Maria das Barreiras que estava interditada a mais de 3 anos”, disse João Nilson.

Com base no número de votos válidos da última eleição municipal em Araguacema, o Partido Verde e demais agremiações terão que ter, aproximadamente, 450 votos no quociente eleitoral, ou bem menos quociente partidário.