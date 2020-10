Ativista cultural Silon Santos lança oficialmente sua candidatura a vereador

Na noite dessa quinta- feira, dia 8 o músico e compositor Silon Santos deu o pontapé inicial em sua caminhada rumo ao Legislativo Municipal. O evento contou com a participação de líderes de diversas categorias artísticas, empresários locais, apoiadores da campanha, dos candidatos Gutierres e Eduardo Fortes além da participação especial do Prefeito Laurez Moreira que fez questão de reforçar a confiança, a competência e a lealdade do Silon.

da redação

“É um ser humano completo. Faz a boa política e gosta do que faz. Está preparado e contribuirá muito com o executivo estando na câmara municipal, não tenho dúvidas de que será um grande vereador,” afirmou Laurez.

Em sua fala, Gutierres Torquato reafirmou seu compromisso em seguir os passos de Laurez Moreira melhorando em todas as áreas, buscando transformar Gurupi em uma cidade cada vez melhor pra se viver. Destacou ainda a importância de Silon nós oito anos da Gestão do Prefeito Laurez, demonstrando seriedade e compromisso com tudo que lhe fora confiado.

“Não tenho dúvidas de que Silon contribuirá muito com a gestão municipal, por isso precisamis não só o voto, mais também do apoio para esse grande ser humano que é Silon,” finalizou Gutierres.

“Me preparei muito pra iniciar esse caminhada. Estou pronto para bem representar o povo de Gurupi no Legislativo Municipal. Tendo a certeza de que como sempre agi em minha vida pessoal, agirei na vida pública tendo sempre o ser humano em primeiro lugar” sintetizou Silon.