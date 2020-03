Atendimento do É pra Já será por agendamento para evitar aglomeração Avalie esse post Avalie esse post

Atendendo às determinações do governador do Tocantins, Mauro Carlesse, que tem colocado em prática várias medidas que buscam a prevenção do vírus Covid-19 (novo Coronavírus), a Secretaria de Estado da Administração (Secad) comunica a suspensão do atendimento ao público nas unidades do É Pra Já em Araguaína e Gurupi, nesta sexta-feira e sábado, 20 e 21 de março, para a implantação de um sistema de agendamento de serviços.

Da Redação

O sistema está sendo desenvolvido pela Secad em parceria com a Agência de Tecnologia da Informação do Estado (ATI), com o objetivo de permitir que o cidadão possa agendar, eletronicamente, o serviço, dia e horário para atendimento. Segundo o secretário da Administração, Bruno Barreto, o foco é evitar que as aglomerações que ocorrem em razão dos atendimentos maximizem os riscos de contaminação, tanto dos servidores como dos usurários. “Passamos por um momento delicado e pedimos a compreensão e colaboração de toda a população para que só procure os serviços que sejam realmente necessários”, ressaltou Bruno Barreto.

A medida atende a determinação repassada pelo governador Mauro Carlesse a todos os gestores do executivo, para que priorizem a segurança e saúde dos servidores e cidadãos, evitando a propagação do novo coronavírus no Estado.

Desde a última terça-feira, 17, as unidades do É Pra Já tiveram o horário de atendimento reduzido e passaram a funcionar apenas de 8 às 14 horas. Além da redução de carga horária, a Secad reforçou a reposição de sabonetes líquidos e álcool em gel nas unidades e os servidores foram orientados a evitar contato físico, além de manter distanciamento de pelo menos um metro dos atendidos e colegas.

Decreto

Na quarta-feira, 18, após confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Tocantins, o governador Mauro Carlesse declarou Situação de Emergência. Suspendeu aulas em estabelecimentos de ensino com sede no Estado, atividades em praças esportivas sob a gestão do Poder Público Estadual, visitas à parques turísticos e adiamento de eventos do Poder Executivo Estadual, dentre outras medidas visando a prevenção ao Covid-19.