Ataídes Oliveira lança sua pré-candidatura a prefeito de Palmas nesta quinta (25)

O lançamento da pré-candidatura será feita através de uma live e contará com a participação de dois senadores do estado e do ex-prefeito Amastha.

Por Régis Caio

O ex-senador Ataídes Oliveira (Progressistas) estará lançando nesta quinta (25) sua pré-candidatura a prefeito de Palmas. O anúncio será feito numa live às 20 horas.

Estarão participando da live a senadora Kátia Abreu, presidente do partido Progressitas no Tocantins, o senador Irajá Abreu (PSD), além do presidente regional do PSB e ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha.

O que está sendo comentado no meio político é a participação de Amastha, até porque o PSB que ele preside tem um pré-candidato a prefeito na capital, o vereador Tiago Andrino. Vamos aguardar os próximos capítulos.