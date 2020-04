Ataídes Oliveira filia-se ao Progressistas (PP) e é pré-candidato à prefeitura de Palmas

Para o Portal Atitude, o ex-senador Ataídes Oliveira, declarou que fez a sua filiação ao Progressistas (PP) e está a disposição do grupo para ser pré-candidato à prefeitura de Palmas.

Por Régis Caio

Ataídes confirmou que está filiado ao partido, que hoje é presidido pela senadora Kátia Abreu.

“Estamos conversando com os grupos, já conversei com o ex-prefeito Amastha, com o também ex-prefeito Raul Filho e estamos analisando para quem sabe eu possa ser indicado para concorrer à prefeitura de Palmas”, disse.