Ataídes diz que PSDB-TO não decidiu quem será o candidato do partido na disputa da prefeitura de Palmas Avalie esse post Avalie esse post

O presidente do PSDB no Tocantins, Ataídes de Oliveira, informou por meio de nota que a sigla ainda não decidiu quem irá lançar para concorrer à prefeitura de Palmas, o que contradiz a afirmação do PSDB nacional, que delegou ao presidente, Bruno Araújo, “todos os poderes necessários para garantir a candidatura à reeleição da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro”.

Por Régis Caio

O Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB-TO, informou que sobre a matéria veiculada na imprensa acerca da afirmação de que a Executiva Nacional e PSDB Mulher asseguram a candidatura de Cinthia Ribeiro à reeleição em Palmas, expõe que tudo será decidido em convenção do partido e que não assegura o nome da prefeita como candidata.

Confira a nota

O Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB-TO, informa que sobre a matéria veiculada na imprensa acerca da afirmação de que a Executiva Nacional e PSDB Mulher asseguram a candidatura de Cinthia Ribeiro à reeleição em Palmas, expõe o que segue:



1) O Estatuto do PSDB no Capítulo II, dispõe sobre os objetivos e princípios do Partido, sendo que no art. 2º assevera que tem como fundamento a democracia interna;

2) No Município de Palmas já sinalizaram 3 (três) candidaturas, sendo que diante dessa situação a forma mais democrática para a escola é através das prévias partidárias e consequentemente as convenções;

3) A imposição de candidatura, sem o devido processo democrático interno, atinge frontalmente princípios da própria agremiação e aqueles previstos na Constituição da República Federativa do Brasil;

4) O Tribunal Superior Eleitoral, em recentíssima decisão (autos nº 843-68) indeferiu o pedido do Partido Novo, cuja finalidade foi de criar, no âmbito do seu estatuto, um órgão denominado “Comissão de Seleção de Candidatos”, com o escopo de exercer atribuições típicas das convenções e concentrar em seus membros o poder de escolha dos candidatos;

5) Dessa forma, considerando que há mais de uma candidatura nas eleições para o Poder Executivo em Palmas, o Diretório Estadual do PSDB-TO, reunirá com a finalidade de aprovar a regulamentação das eleições prévias partidárias, a fim de escolha dos candidatos a cargo eletivos referente ao pleito municipal de 2020.