Associados da CDL decidem na manhã desta nesta sexta sobre união com ACIG

A assembleia em que os associados da CDL irão decidir sobre a união acontece após 98,02% dos associados da ACIG aprovarem a junção das duas entidades que representam o comércio em assembleia ocorrida no dia 24 de outubro de 2019. A primeira convocação da Assembleia Geral Extraordinária da CDL acontece às 08h da manhã desta sexta-feira, 06.

por Wesley Silas

Conforme o Edital, (confira aqui) a Assembleia Geral Extraordinária acontecerá no auditório da CDL, localizado na Avenida Maranhão, nº 2.429, entre as Ruas 19 e 20, iniciando a primeira convocação às 08 da manhã e as segunda e última às 08h30min. da manhã.

Os associados da CDL que defendem a união entre as duas entidades defendem o fortalecimento da representatividade do segmentos empresarial de Gurupi e avaliam que resultará em economia mínima anual de R$ 73 mil. Entre os benefícios defendidos estão: Gestão compartilhada, centralização das entidades em um único prédio que resultaria em receitas com o aluguel do prédio a ser desocupado e fortalecimento dos convênios.

Por outro lado ainda há resistência de parte da diretoria da CDL que defende o cumprimento do Artigo 18 do Estatuto da entidade que determina a presença de 3/4 (três quarto) de associado com direito a voto em pelo gozo dos seus direito. No entanto, existe questionamento sobre a leitura do Estatuto, pois segundo o diretor contábil da CDL o termo união não é citado no Estatuto. Com isso, o limite seria 50% de associados em primeira reunião e qualquer número em segunda chamada.

“O que vai ser feito e a união e o Artigo 18 não se enquadra. Acredito que primeiro temos que fazer a Assembleia e ver a opinião dos associados, depois quem achar que a assembleia não cumpriu o estatuto poderá questionar. Agora, se que se chegar neste ponto será muito ruim para a entidade”, disse o Diretor Contábil da CDL, Adilson Fonseca.