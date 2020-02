Associação T21 e Virgínia Andrade defendem ampliação de rede informações sobre Síndrome de Down Avalie esse post Avalie esse post

Membros da Associação T21, se reuniram na manhã desta quarta-feira, 12, com a esposa do presidente da da Assembleia Legislativa do Tocantins (ALETO), Virgínia Andrade.

O objetivo do encontro, como explicou a presidente da Associação, Diana Veloso, foi para apresentar a instituição que surgiu com intuito de levar informações para pais, familiares e amigos de portadores de síndrome de Down.

“Nossa proposta é oferece acolhimento e auxiliar as famílias no processo de diagnóstico e recepção da notícia de um filho ou parente com síndrome de Down, sempre buscando fortalece-las”, explicou Diana.

Segundo a secretária executiva da instituição, Rosileny Alves Bento, existe muita desinformação. “O momento do nascimento, da chegada do bebê, tanto a mãe, como a família, precisam de suporte, pois o futuro da criança vai depender de como ela é recebida ao mundo”, esclarece Rosi.

Como ex-presidente da Apae de Porto Nacional, Virgínia Andrade, tem afinidade com a causa e de pronto se dispôs a ser parceira da Associação na capitação de recursos e apoio.

“Eu conheço verdadeiramente a causa e percebo a falta de capacitação e informações. Vamos juntas buscar desenvolver alguns projetos e ampliar o conhecimento das pessoas sobre a síndrome”, disse Virgínia Andrade.

A Associação conta com aproximadamente 70 famílias associadas e possui um cronograma de eventos e capacitações para este ano.

Na ocasião Virgínia recebeu um calendário da Associação. O calendário é vendido como forma de arrecadar recursos para realização dos eventos, mais informações podem ser conferidos no site: associacaot21.com.br.