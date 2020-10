Associação dos motoqueiros reúne cerca de 400 motociclistas em apoio ao Gutierres

O 40 na noite deste sábado (03), movimentou Gurupi depois da reunião com a Associação dos motoqueiros. O candidato a prefeito de Gurupi, Gutierres, e o candidato a vice, Eduardo Fortes, foram levados em carreata por toda a cidade e seguidos por cerca 400 motoqueiros que fecharam apoio e manifestavam com todo entusiasmo que a juventude da cidade é representada pela chapa “Gurupi no caminho certo”.

da redação

Entre as equipes da Associação estão Grau de rua, Grau e Corte, Mete Marcha e outras. Aderval Barbosa, um dos líderes do movimento, fez questão de enaltecer a gestão, além de dizer que a classe se sente vitoriosa por acreditarem em Gutierres e Eduardo Fortes. “Estamos fechados com Gutierres e Eduardo, para Gurupi continuar crescendo nós já fizemos a nossa escolha”, disse o motoqueiro mais conhecido como dentinho.

Jeferson, um dos pioneiros da associação, explicou que a população não pode errar em sua escolha. “O prefeito Laurez sempre pensou na gente, agora que avançamos tanto, não podemos aceitar o retrocesso. O voto certo é o 40” afirmou ele.



Quem viu o movimento não teve dúvidas. “Essa é uma demonstração reconhecimento. Gutierres é a melhor escolha para nossa cidade”, disse dona Maria Batista, que da porta de casa ficou emocionada.

Gutierres reafirmou o compromisso de fazer uma politica de respeito a toda e qualquer classe e que também represente a juventude. “Eu serei o prefeito mais jovem da história dessa cidade, me preparei para isso. Estou tendo a oportunidade de com toda garra e determinação fazer com que nossos jovens tenham cada vez mais oportunidade”, disse o futuro prefeito.