Assembleia Legislativa será desinfectada, após deputado e uma servidora ter contaminados com a COVID-19

A direção da Assembleia Legislativa do Tocantins determinou a desinfecção de todas as suas dependências numa ação acontece na quinta-feira, 25.

Por Wesley Silas

Diretoria de Área de Comunicação

Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins informou que informou à Casa que o deputado Olytho Neto (PSDB) e uma servidora terem testadi positivo para o novo coronavírus, os demais servidores que tiveram contato com o parlamentar e/ou com a servidora contaminados serão testados

Nota oficial

A Assembleia Legislativa vem por meio desta informar o seguinte:

• Nesta terça-feira, 23, o deputado Olytho Neto (PSDB) informou à Casa que testou positivo para o novo coronavírus;

• Por essa razão, o parlamentar não participou da sessão desta plenária nem de reuniões das comissões, realizadas nesta terça-feira

• Ao mesmo tempo, ele determinou o fechamento de seu gabinete.

• Na sessão de hoje o presidente da Casa, Antonio Andrade (PTB), confirmou que uma servidora também testou positivo para a Covid-19;

• Diante dessas informações, a direção da Assembleia determinou a desinfeção de todas as suas dependências; a ação acontece na quinta-feira, 25;

• Finalmente, a direção da Casa informa que todos os servidores que tiveram contato com o parlamentar e/ou com a servidora contaminados serão testados;

