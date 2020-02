Assembleia Legislativa retorna os trabalhos após recesso parlamentar Avalie esse post Avalie esse post

Um dia após a conclusão do recesso parlamentar do Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa do Tocantins retomou os trabalhos em Sessão Especial com ausência dos deputados Eduardo Siqueira Campos (DEM), Luana Ribeiro (PSDB) e Vanda Monteiro (PSL).

por Wesley Silas

A primeira sessão legislativa, após o término do recesso parlamentar de janeiro de 2020, conta com a presença de deputados, servidores, autoridades convidadas, como o senador Eduardo Gomes (MDB) e público em geral.

Uma das novidades é o retorno do deputado Eduardo Siqueira Campos (DEM) que estava em licença para tratamento da saúde por 121 dias e prorrogou em dezembro por mais 30 dias, , levando primeiro suplente de deputado, Gleydson Nato, assumir o cargo e responder como líder do governo no parlamento estadual.

Avaliação dos trabalhos em 2019

Conforme avaliação do presidente da Casa, o deputado Antonio Andrade (PTB), o trabalho do ano passado foi satisfatório. Ele destaca a aprovação de várias matérias de autoria dos parlamentares, do Executivo e demais poderes, que realizaram esforço conjunto em prol do desenvolvimento do Estado.

A meta para este ano, segundo Andrade, é garantir mais agilidade nos trabalhos de apreciação dos projetos nas Comissões, na votação em Plenário, de modo a otimizar todo o trâmite legislativo.